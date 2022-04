Die SPD hat einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Immer aggressiver reagiert ihr Spitzenpersonal auf Kritik an der jahrelangen Russland-Nähe der Partei. Statt sich mit dem problematischen (oft höchstpersönlichen) Verhältnis zum Kreml grundlegend auseinanderzusetzen, das mindestens von Schröder über Steinmeier bis hin zu Gabriel und Schwesig reicht, teilen Spitzenpolitiker gegen den ukrainischen Botschafter aus. Es drängt sich das Bild getroffener Hunde auf, die bellen.

Am Samstag verteidigte der ehemalige SPD-Vorsitzende und Ex-Außenminister Sigmar Gabriel in einem Gastbeitrag für den Spiegel die Ukraine-Politik seines Parteikollegen, dem Ex-Außenminister und amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Darin ging es viel um die Fehler Selenskyjs, aber gar nicht um Gabriels eigene Unterstützung für Nord Stream 2 nach der Krim-Annexion. Später lieferte er sich Twitter-Gefechte mit Paul Ronzheimer von der Bild. Bereits zuvor hatte Bundeskanzler Scholz sein Missfallen über die Nichteinladung Steinmeiers nach Kiew ausgedrückt. Er sei irritiert, sagte der Kanzler. Komisch, dass die ukrainische Regierung Steinmeier, nachdem sie ihn jahrelang vor Putin gewarnt hatte, keine schönen Soli-Bilder ermöglichen wollte.

Lieber Herr Ronzheimer, ich verstehe ja, dass Sie lieber über ehemalige Kanzler herzuziehen wollen, weil das viel einfacher ist, als sich der komplexen Realität der Ukraine oder der Haltung der USA zu Panzerlieferungen zu stellen. Denn das ist viel schwieriger. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) April 17, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Am Sonntag erklärte die stellvertretende SPD-Bundestagspräsidentin Aydan Özoğuz schließlich: „In der Ukraine tobt dieser furchtbare Krieg und wir stehen fest an der Seite der Ukrainer:innen. Leider attackiert während dessen der ukrainische Botschafter immer heftiger deutsche Politiker:innen. Seinem Volk hilft er damit nicht. Wir sollten uns davon nicht irritieren lassen.“

In der Ukraine tobt dieser furchtbare Krieg und wir stehen fest an der Seite der Ukrainer:innen. Leider attackiert während dessen der ukrainische Botschafter immer heftiger deutsche Politiker:innen. Seinem Volk hilft er damit nicht. Wir sollten uns davon nicht irritieren lassen. — Aydan Özoğuz (@oezoguz) April 18, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Das war die nächste Stufe der Eskalation. Denn was konnte dieser Rat bedeuten? Woher weiß Özoğuz plötzlich, was dem ukrainischen Volk hilft? Gerade in dem Punkt hatte sich die SPD ja offensichtlich bisher nicht mit Ruhm bekleckert. Oder war die Äußerung gar als Drohung zu verstehen? Nach dem Motto: ‚Wenn Sie so weitermachen, Herr Botschafter, helfen wir Ihrem Volk nicht.‘

Die Bundestags-Vize ist bisher übrigens nicht als Kennerin Russlands oder der deutschen Energiepolitik aufgefallen. So wirkt es denn auch, als würde man innerhalb der SPD alle möglichen Genossen nach vorne schicken, um Geschlossenheit zu demonstrieren. Denn es gibt viele Beziehungen der Partei nach Russland, die noch nicht aufgearbeitet sind.

Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo immer neue, ungeheuerliche Erkenntnisse über die Zusammenarbeit zwischen Manuela Schwesig und dem Kreml bekannt werden. Um die Dramatik der Vorgänge einzuschätzen, half dieses Wochenende ein Bericht in der englischen Times. In einem Artikel über die Machenschaften von Schwesig heißt es dort: „She turned her office into a branch of Gazprom.“ Schwesig verwandelte ihr Amt in eine Gazprom-Filiale.

A very German scandal?

In today's Times I covered a once-rising star of the SPD. A young woman from the east, she is now First Minister of Merkel's home state. But recent revelations show she "turned her office into a branch of Gazprom"https://t.co/lz0MIDPQ1m — James Jackson (@derJamesJackson) April 18, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Doch auch in Niedersachsen geht es gerade erst los. Nach Recherchen der FAS zur Hannover-Connection des Kreml gibt es Fragen zu SPD-Parteispenden, die im Zusammenhang mit Russland stehen könnten. Doris Schröder-Köpf spendete ihrer Partei sehr viel Geld. In mindestens einem Falle soll außerdem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nicht wahrheitsgemäß auf Anfragen zu seiner Teilnahme an Veranstaltungen geantwortet haben, die aus russischen Quellen finanziert wurden.

Linke Medien wenden sich von der SPD ab

Nun wäre die Strategie einer Vorwärtsverteidigung vielleicht nicht besonders sympathisch, aber zumindest erfolgversprechend, wenn die SPDler das Spektrum der linksliberalen Medien hinter sich wüssten. Doch das ist längst nicht mehr der Fall. Von Spiegel über Zeit und Süddeutscher bis hin zur taz gibt es kein Verständnis für diese Haltung der SPD.

Will die Partei also gegen alle gleichzeitig kämpfen? Ist jene Störrischkeit, die bisher vor allem Gerhard Schröder nachgesagt wurde, ein weiterverbreiteter Charakterzug unter den Sozialdemokraten? In jedem Falle wird es immer schwieriger, die vielen bohrenden Fragen zur Kreml-Nähe der Partei einfach abzutun. Denn es werden jeden Tag mehr. Und der Krieg geht weiter.

Haben Sie Feedback für den Autor? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de