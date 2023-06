Tag der Bundeswehr präsentiert Armee zum Anfassen

Panzer und Hubschrauber sehen, Vorführungen erleben, mit Soldaten sprechen: Die Bundeswehr hat sich am Samstag in Brandenburg an der Havel präsentiert. Beim ...

Brandenburg/Havel -Panzer und Hubschrauber sehen, Vorführungen erleben, mit Soldaten sprechen: Die Bundeswehr hat sich am Samstag in Brandenburg an der Havel präsentiert. Beim Tag der Bundeswehr konnten große und kleine Besucherinnen und Besucher sehen, was die Streitkräfte machen. Brandenburg war nach Angaben des Landeskommandos der einzige Standort am Tag der Bundeswehr in den ostdeutschen Ländern.

Zu sehen waren in Brandenburg/Havel zum Beispiel der Kampfpanzer Leopard, der Transporthubschrauber NH90, das Transportflugzeug A400M und die Barkasse „Marine 1“, aber auch Fernmelde- und IT-Gerät. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wurde live aus Niedersachsen zugeschaltet. Die Bundeswehr präsentierte sich am Samstag an zehn Standorten in Deutschland.