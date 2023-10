Tag der offenen Moschee: Gotteshäuser laden zum Besuch ein

Berlin -In Berlin öffnen heute zahlreiche islamische Gotteshäuser ihre Türen und laden im Rahmen des Tages der offenen Moschee zum Besuch ein. In Berlin nehmen laut Hauptstadtportal insgesamt 29 Moscheen teil, darunter etwa die fünf Ditib-Moscheen. Der Eintritt ist kostenlos, viele Moscheen bieten zudem Führungen an. Der Aktionstag findet parallel zum Tag der Deutschen Einheit statt.

Bereits am Montag ist zudem die muslimische Kulturwoche gestartet. Ein Highlight sei laut Veranstaltern die Ausstellung „Moscheen in Europa“ in der Wilmersdorfer Moschee. Das Gotteshaus wurde 1928 eröffnet und gilt als die älteste Moschee Deutschlands.