„Tagesspiegel“: Bericht über Probleme bei Wahlorganisation Mängel bei der Organisation von Wahlen in Berlin waren der Senatsinnenverwaltung nach einem Bericht des „Tagesspiegel“ womöglich schon seit Jahren bekannt. E... dpa

ARCHIV - Zahlreiche Wählerinnen und Wähler warten vor einem Wahllokal. hivbild Hauke-Christian Dittrich/dpa/Arc

Berlin -Mängel bei der Organisation von Wahlen in Berlin waren der Senatsinnenverwaltung nach einem Bericht des „Tagesspiegel“ womöglich schon seit Jahren bekannt. Ein vertraulicher Untersuchungsbericht von Fachleuten der Innenverwaltung, der Landeswahlleitung und anderer Behörden vom November 2017 komme zu dem Schluss, dass in Berlin Organisationsformen und Regeln für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen fehlten, schrieb die Zeitung am Samstag.