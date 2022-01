Charlotte Bellis, 35, erwartet eine Tochter, die Schwangerschaft verläuft bisher gut. „Ich kann spüren, wie sie tritt, das ist aufregend.“ Dabei würde die Kriegsreporterin ihr Kind gern in Neuseeland zur Welt bringen, doch habe ihr Heimatland bislang nicht die Einreise genehmigt, wie Bellis nun ausführlich im „New Zealand Herald“ berichtet – die strengen Corona-Bestimmungen seien der Grund. Derzeit hält sie sich in Afghanistan auf, ausgerechnet die Taliban hatten ihr Hilfe angeboten. Wie konnte es zu dieser aberwitzigen Wendung kommen?

100 Peitschenhiebe drohen der unverheirateten Frau

Bekannt wurde Bellis, als sie im August 2021 bei der ersten Pressekonferenz der Taliban nach der Machtübernahme in Kabul die Frage riskierte, wie denn in dem Land künftig die Rechte von Frauen und Mädchen geschützt werden sollten. Bellis arbeitete zuletzt für den TV-Sender Al Jazeera in Afghanistan, verließ das Land im September und stellte in Katar, dem Sitz ihres Arbeitgebers, fest, dass sie schwanger ist – obwohl Ärzte ihr vorab gesagt hatten, dass dies nicht möglich sei.

In Katar konnte sie nicht bleiben, unverheirateten Schwangeren drohen hier Haft oder 100 Peitschenhiebe. Schon ihren Schwangerschaftstest hatte sie als journalistische Recherche tarnen und dann schnell das Land verlassen müssen. Ihr Lebensgefährte, der belgische Fotograf Jim Huylebroek, lebt in Kabul und wandte sich an das radikalislamistische Regime. Von dort kam schließlich die Einladung zur Entbindung – auch Belgien hatte inzwischen die Einreise verweigert.

„Eine Schwangerschaft kann hier ein Todesurteil bedeuten“

Für die Taliban ist das ein willkommener Propaganda-Coup. Bellis weiß das und spricht von einer „bitteren Ironie“, von ihrem Heimatland fühle sie sich verraten. Tatsächlich verteidigte der in Neuseeland für die Corona-Pandemie zuständige Minister Chris Hipkins am Montag die Maßnahmen der Regierung in Bezug auf Bellis und schwangere Frauen. Bellis fürchtet sich derweil vor einer Entbindung in Kabul – sie berichtete zuletzt über die schlechte medizinische Ausstattung dort.

„Eine Schwangerschaft kann hier ein Todesurteil bedeuten“, so fasste die Reporterin im Oktober die Lage in Kabul zusammen. Die Verhältnisse dürften sich seitdem eher verschlechtert haben. Afghanistan weist ohnehin eine der höchsten Mütter- und Säuglingssterblichkeitsraten der Welt auf. Bellis macht sich dennoch Hoffnung, es soll ihr ein weiteres Land eine Zuflucht angeboten haben, so deutete sie an. Ein Corona-Asyl in Zeiten der weltweit grassierenden Pandemie.

Neuseelands Premier Jacinda Arden gerät unter Druck

„Wenn die Taliban einer schwangeren, unverheirateten Frau einen sicheren Hafen anbieten“, so Bellis, „dann wissen Sie, dass Sie in einer vollkommen verrückten Situation stecken.“ Eine weitere Hoffnung, mag darin bestehen, dass wegen der Angelegenheit mittlerweile Neuseelands Premierministerin Jacinda Arden ordentlich unter Druck gerät. Ausgerechnet eine Frau und Mutter, so heißt es, lasse eine Schwangere im Stich. Arden könnte deswegen eine Ausnahme anordnen.

Eine Vorzugsbehandlung lehnt Bellis allerdings ab: „Wir wollen nicht durch die Hintertür in die Heimat geschoben werden.“