Annalena Baerbock über grünes Wahldebakel: „Gott sei Dank spielen wir noch mit“

Am Donnerstagabend fand in der Astor-Film-Lounge in Berlin die Gesprächsreihe „Brigitte Live“ statt. Ehrengast der Veranstaltung war Außenministerin Annalena Baerbock, die etwa eine Stunde lang von Brigitte-Chefredakteurin Brigitte Huber und Chefreporterin Meike Dinklage über verschiedene Themen befragt wurde: Vom Ukraine- und Israelkonflikt bis zu den Spannungen in der eigenen Koalition. Wie sieht die Bilanz zur Halbzeit der Legislaturperiode aus?

„Jedes gute Spiel wird in der zweiten Halbzeit entschieden und nicht in den ersten zehn Minuten“, sagte Baerbock mit einer fußballerischen Metapher. Der Außenministerin zufolge sei die entscheidende Aufgabe Deutschlands jetzt, die Europäische Union zusammenzuhalten, insbesondere bei der Finanzierung für die Ukraine.



Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten solle nicht den Ukraine-Krieg vergessen lassen. „Der Russlandkonflikt ist nicht vorbei“, betonte Baerbock und warb für Frieden in Europa. Jedoch versprach sie auch Unterstützung mit Blick auf den Konflikt im Nahen Osten: „Israels Sicherheit ist Deutschlands Sorge“, so Baerbock.

Waffenlieferungen und humanitäre Hilfe für die Ukraine sollen laut Baerbock jetzt nicht auf Eis gelegt werden. „All das muss weiterhin geleistet werden und im Bundeshaushalt entschieden werden“, sagte sie. Dies sei das „Dauerthema“, an das Europa stets denken sollte. Sicherheit sei Baerbock zufolge derzeit die größte Herausforderung für Deutschland und die EU. Auf der Brigitte-Bühne warb sie für eine Erweiterung der Europäischen Union und begrüßte die Ukraine als mögliches Mitglied.

In der Zwischenzeit müsse die Ampel-Regierung jedoch auch an die Innenpolitik denken und sich den verschiedenen Schwierigkeiten stellen, die Deutschland heute prägen. „Unser Land braucht eine Modernisierung“, sagte Baerbock. Deutschland hinke beispielsweise in Bezug auf Digitalisierung, Verwaltung und Schulen weit hinter anderen europäischen Ländern her. Dies sei die große Aufgabe der Regierung für die zweite Halbzeit der Legislaturperiode.

Annalena Baerbock weicht Fragen zu den Landtagswahlen aus

„Gott sei Dank spielen wir in der zweiten Halbzeit noch mit“, sagte Baerbock. So eindeutig sei es angeblich nicht gewesen. „Ich habe mir diesen Job frei ausgewählt“, sagte die Außenministerin. Fragen zum Ergebnis der Landtagswahlen in Bayern und Hessen wich Baerbock charmant aus. In Hessen gewann die CDU haushoch mit 34,6 Prozent, die Grünen erreichten 14,8 Prozent der Stimmen, 5 Prozent weniger als bei den vorherigen Wahlen. In Bayern verloren die Grünen 3,2 Prozent.



„Es ist sinnvoll zur Wahl zu gehen, auch wenn kein perfektes Angebot besteht“, so Baerbock. Ob sie nach den jüngsten Landtagswahlen auch Selbstkritik geübt hat? Sich als Politikerin selbst zu hinterfragen, hält Baerbock bekanntlich für sehr wichtig. „Wann war das letzte Mal, dass Sie sich selbst gesagt haben, Annalena, das hast du nicht so gut gemacht?“, fragte Huber die Außenministerin. „Ständig“, antwortete Baerbock.