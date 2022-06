Man muss der Bundesregierung nicht unbedingt hier und da Versagen vorwerfen. Doch was manchen Kabinettsmitgliedern auf jeden Fall fehlt, sind bürgernahe Lösungen jenseits der PR-Coups und des ambitionierten Auftretens nach außen zwischen Brüssel und Washington. Die Lösungen für die eigene Bevölkerung müssen weitsichtig sein, nicht nur die persönlichen Ambitionen.

Man fragt sich etwa als ÖPNV-Nutzerin in Berlin: Warum brauchen Schülerinnen und Schüler ein kostenloses Schülerticket, wenn ein Schülerausweis bei Kontrollen komplett ausreichen würde? Wozu der ganze Aufwand und der zusätzliche Papierverbrauch?

Und jetzt also das Neun-Euro-Ticket. Das mag schön sein für einige, die noch nie auf Sylt waren, aber was bleibt davon? Der Verband der Verkehrsunternehmen warnt bereits davor, dass die Fahrkarten im Nahverkehr nach dem Ablauf der Neu-Euro- Tickets noch teurer werden könnten, weil der Sprit immer teurer werde und der Bund noch keinen Ausgleich zahle. Das Neun-Euro-Ticket ändere nichts daran, dass die Deutsche Bahn unverschämt teuer sei, schrieb eine Kollegin. Hallo! Es ist nicht nur teuer, da fährt manchmal nichts – was ist das bitte schön für eine Perspektive für einen besseren Klimaschutz?

Verschiebt Lindner jetzt noch die Verantwortung?

Nun gilt seit dem 1. Juni ebenfalls nur drei Monate lang der sogenannte Tankrabatt, vorgeschlagen vom Finanzminister und Autofreund Christian Lindner (FPD). Die Maßnahme, die auf einer Senkung der Energiesteuer für Kraftstoffe beruht, soll Bürgerinnen und Bürger entlasten – und belastet dafür den Staatshaushalt mit über drei Milliarden Euro. Man sollte sich als Initiator eigentlich im Voraus fragen: Wie kontrolliere ich das und stelle sicher, dass der Rabatt beim Endverbraucher ankommt?

Stattdessen haben sich unsere Tankrabattarchitekten offenbar gefragt: Wie verschiebe ich die Verantwortung, wenn etwas schiefläuft? Da sagte Lindner einen Tag vor der Einführung des Rabatts: Es sei eine Aufgabe des Bundeskartellamts, durchzusetzen, dass die Steuersenkung „bei den Autofahrerinnern und bei den Pendlern ankommt“.

Das Kartellamt schoss sofort zurück: Man beobachte zwar die Spritpreise, könne aber als Wettbewerbsbehörde hohe, auch sehr hohe Preise nicht einfach verbieten. Jetzt fordert der Bund der Energieverbraucher, dass die Bundesregierung eine Behörde auf den Weg bringt, die den Tankrabatt kontrollieren und seine Mitnahmeeffekte, wie spekulativ erhöhte Spritpreise, bekämpfen solle. Sonst ergibt das alles einfach keinen Sinn.

Am Mittwoch konnte man etwa in Berlin schon eine gewisse Reduzierung der Spritpreise beobachten, allerdings nicht um die versprochenen 35 Cent für Benzin und 17 Cent für Diesel, und auch nicht an allen Tankstellen. Es hätte nicht anders sein können, denn eine komplett ausbleibende Preisreduzierung hätte nach so viel Großtuerei einen Skandal bedeutet.

Ölkonzerne verheimlichen echte Spritpreise

Doch schon am Donnerstag sind die Spritpreise wieder leicht gestiegen. Und wer weiß, ob sie in ein paar Wochen nicht noch stärker steigen werden? Dann wird auch vom Tankrabatt nichts übrig bleiben. Nehmen wir alleine diese erwartete Reduzierung von 35 Cent: Was gilt als Vergleichsbasis? Denn die Preise ändern sich ständig und wurden von den Mineralölkonzernen an den Tankstellen kurz vor dem 1. Juni noch spekulativ erhöht, wie mehrere Berichte bestätigen. Es ist auch so gut wie unmöglich, etwas über angemessene Spritpreise zu erfahren, denn Konzerne wie Aral halten die Preisentwicklung aus „kartellrechtlichen Gründen“ geheim.

Vergessen wir dabei nicht, dass die EU ein Ölembargo gegen Russland beschlossen hat und die Bundesregierung künftig selbst auf das Öl aus der russischen Druschba-Pipeline an der polnischen Grenze in Brandenburg verzichten möchte. Hierzu meint Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) allerdings, dass der russische Öl-Anteil in Deutschland bereits von 35 auf 12 Prozent gesunken sei.

Sollen Berlin und Brandenburg die Folgen des Ölembargos alleine tragen?

Was er aber nicht sagt: In Berlin und Brandenburg liegt dieser Anteil bei 95 Prozent, denn die größte betroffene PCK-Raffinerie mit Anschluss an die Druschba-Pipeline liegt in Schwedt in der brandenburgischen Uckermark. Die Ölversorgung ist in Deutschland übrigens mehr an die Bundesländer gebunden als die Gasversorgung, denn das Gas lässt sich bei Importausfällen schnell über das gut entwickelte Gasnetz aus anderen Bundesländern transportieren. Der Öltransport ist dagegen weniger flexibel. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE) fordert deswegen von der Bundesregierung schon jetzt Lösungen für das Anzapfen nichtrussischer Ölquellen.

Es braucht weitgehende Lösungen, sonst werden die Spritpreise in Berlin und Brandenburg wieder steigen. Selbst die Bloomberg-Ökonomen in den USA warnen, dass die deutsche Wirtschaft durch den Verzicht auf die russische Energie und die hohe Inflation in der zweiten Jahreshälfte zusammenbrechen werde. Nur Estland werde es in der EU noch schlechter gehen als Deutschland. Falls es so kommt, wer wird im September noch dankbar auf die großzügige Lindner-Initiative zurückblicken?

