Tanzdemonstration gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Rostock -Mit einer Tanzdemonstration haben in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg zahlreiche Frauen im Rahmen einer weltweiten Protestaktion auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Allein in Rostock nahmen am Dienstag mehr als 50 Frauen an einem Tanz auf dem Universitätsplatz teil, den sie speziell eingeübt hatten und mehrmals wiederholten. Die Veranstalter nahmen vor allem die Unterdrückung von Frauen und die aktuelle Situation im Iran und in Afghanistan in den Blick.