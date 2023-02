Tarifstreit öffentlicher Dienst: Spitzen beraten weiter In der Tarifauseinandersetzung um die Beschäftigten von Bund und Kommunen wollen die Spitzen der Verhandlungsteams am Donnerstag weiter beraten. Die Gespräch... dpa

Streikende Demonstrierende des öffentlichen Diensts mit Transparenten. Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Potsdam -In der Tarifauseinandersetzung um die Beschäftigten von Bund und Kommunen wollen die Spitzen der Verhandlungsteams am Donnerstag weiter beraten. Die Gespräche wurden in kleinen Gruppen bis in die Nacht vorbereitet. Die zweite Verhandlungsrunde war bis Donnerstag terminiert.