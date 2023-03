Tarifstreit um öffentlichen Dienst ohne schnelles Ende Die Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaften liegen noch immer weit auseinander. Gelingt kein Kompromiss, könnte eine Urabstimmung bei den Gewerkschaft... dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (2.v.l), Verdi-Chef Frank Werneke (r.), der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach (M.) und weitere Teilnehmer zu Beginn der dritten Tarifverhandlungsrunde in Potsdam. Carsten Koall/dpa

Potsdam -Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen zeichnet sich kein schneller Durchbruch ab. Die Gespräche könnten sich über den ganzen Tag hinziehen, hieß es in Verhandlungskreisen in Potsdam. Arbeitgeber und Gewerkschaften lagen demnach in ihren Positionen weiter deutlich auseinander.