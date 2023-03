Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst ohne Ergebnis Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften erzielten in der letzten vo... dpa

Potsdam -Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften erzielten in der letzten von drei geplanten Verhandlungsrunden kein Ergebnis, wie am die Deutsche Presse-Agentur am frühen Donnerstagmorgen aus Verhandlungskreisen in Potsdam erfuhr.