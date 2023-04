Exklusiv: Lettlands Geheimdienst hält eine russischstämmige Studentin fest. Warum?

Die 22-jährige Tatiana Andrijec, lettische Staatsbürgerin russischer Herkunft, sitzt seit über drei Monaten in einem Rigaer Untersuchungsgefängnis. Der Vorwurf: Sie verbreite aktiv russische Propaganda und soll an Aktivitäten beteiligt sein, die sich „gegen die nationale Sicherheit Lettlands richten“.

Andrijec kann man mit Alina Lipp vergleichen, die für das deutschsprachige Publikum auf ihrem Telegram-Kanal prorussische, kremlnahe Narrative verbreitet. Dahingegen behauptet Andrijecs Mutter Vera in einem Schreiben, das der Berliner Zeitung vorliegt, ihre Tochter habe „keine illegalen Handlungen begangen“.

Vergangene Woche begann im EU- und Nato-Mitgliedsland Lettland ein Gerichtsverfahren gegen 16 Journalisten. Sie sollen für ihre Arbeit bei den staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Sputnik und Baltnews gegen EU-Sanktionen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine verstoßen haben. Beide Websites gehören der staatlichen russischen Medienholding Rossija Segodnja.

Die seit Februar 2022 geltenden Sanktionen implizieren ein EU-weites Sendeverbot für Russia Today (RT) und Sputnik; Hauptpropagandisten wie RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan sowie der Generaldirektor von Rossija Sewodnja Dmitri Kisseljow stehen darüber hinaus auf der Sanktionsliste der EU für natürliche Personen. Ihre Vermögenswerte in Europa wurden eingefroren und die Einreise wird verwehrt.

Nun drohen aber auch den 16 in Lettland inhaftierten Journalisten bis zu vier Jahre Haft. Sie werden vom lettischen Geheimdienst verdächtigt, mit einem Drittstaat – Russland – zu kooperieren und so die nationale Sicherheit Lettlands zu gefährden.

Lettlands Kampf gegen russische Desinformation

Auch der Studentin Tatiana Andrijec droht eine ähnlich hohe Strafe. Ihre Mutter vermutet in jenem Brief, der der Redaktion vorliegt, die lettische Staatsanwaltschaft sei aus politisch motivierten Gründen hinter ihrer Tochter her. Im Baltikum haben staatliche Maßnahmen gegen russische Desinformation im Zuge des Ukraine-Krieges seit dem Frühjahr 2022 stark zugenommen. In weiten Teilen der lettischen Politik und Gesellschaft herrschen Ängste, dass Russland nach der Ukraine auch das Baltikum angreifen könnte.

Doch zurück zum Fall Andrijec: Die 22-Jährige gehört der russischen Minderheit in Lettland an und ist in den sozialen Medien auffällig prorussisch aktiv. Sie rief beispielsweise zur Blumenniederlegung am sowjetischen Denkmal in Riga auf und initiierte eine nächtliche Mahnwache vor dem Denkmal, bevor der Obelisk im vergangenen Sommer abgerissen wurde. Sie postete Bilder von sich mit der russischen Flagge und schrieb Kommentare über einen vermutlichen Genozid an den Russen im ostukrainischen Donbass. Zudem moderierte sie laut lettischen Zeitungsberichten den prorussischen Telegram-Kanal „Antifaschisten des Baltikums“ und ist in der Partei Lettlands Russische Union aktiv.

Die Mutter von Andrijec behauptet, ihre Tochter habe parallel zum Aktivismus an der Universität Daugavpils in Lettland und in Sankt Petersburg studiert und sei am 6. Februar dieses Jahres für einen kurzen Winterurlaub während der Semesterpause aus Sankt Petersburg in ihre lettische Heimat gekommen.

Doch war dem lettischen Inlandsgeheimdienst VDD der prorussische Aktivismus zu viel? Kurz vor ihrer Rückreise nach Sankt Petersburg nahmen die Behörden die Studentin in Untersuchungshaft. In einer Antwort auf eine Anfrage der Berliner Zeitung wirft der Geheimdienst der jungen Frau vor, mit dem erwähnten Telegram-Kanal „die nationalen Sicherheitsinteressen Lettlands“ zu gefährden.

Der VDD durchsuchte infolgedessen Andrijecs Wohnung und beschlagnahmte einige elektronische Gegenstände. Weitere Kommentare im Zusammenhang mit den Ermittlungen unterlässt die Behörde jedoch. Dies könne die Untersuchung beeinträchtigen, kommentiert der Inlandsgeheimdienst gegenüber der Berliner Zeitung.

Wie mehrere lettische Zeitungen schreiben, habe Andrijec ein Bild der Unterdrückung der ethnisch-russischen Minderheit in Lettland verbreitet. Ein solcher Duktus ist auch dem Telegram-Kanal „Antifaschisten des Baltikums“ zu entnehmen. Lettland wird dort als ein kriminelles, teilweise sogar totalitäres Land bezeichnet. Wladimir Putin und die russische Politik werden gelobt. In Lettland sind etwa 30 Prozent der Einwohner russischstämmig, die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Überfall auf die Ukraine ist auch im 14. Monat seit Beginn der großen Invasion omnipräsent.

Andrijecs prorussische Partei Lettlands Russische Union kritisiert das Verfahren gegen die lettische Staatsbürgerin. Personen, die der Inhaftierten nahestehen, meinen, man wolle an der 22-Jährigen ein Exempel statuieren. Inwieweit der Prozess noch politische Wellen in Lettland schlagen wird, bleibt abzuwarten.