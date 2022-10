Tausende auf Protest-Kundgebungen gegen iranisches Regime Solidaritätskundgebungen in Hamburg und Frankfurt: Tausende Menschen sind in Deutschland gegen das Herrschaftssystem und die Diskriminierung von Frauen im Ir... dpa

Demonstranten vor der Alten Oper in Frankfurt. Nach dem Tod von Mahsa Amini, die im Iran in Polizeigewahrsam gestorben war, sind Tausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen. Frank Rumpenhorst/dpa

Hamburg/Frankfurt/M. -Mehrere Tausend Menschen haben sich bei Demonstrationen in Deutschland mit den regierungskritischen Protesten im Iran solidarisiert. In Hamburg sprach die Polizei am Samstag von 4000 Teilnehmern, in Frankfurt am Main von 2800. Sie protestierten gegen das Herrschaftssystem im Iran und die systematische Diskriminierung von Frauen.