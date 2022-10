Tausende bei Demos für soziale Sicherheit in Energiekrise Angesichts von Preissteigerungen, Energie- und Klimakrise gibt es bundesweit Demonstrationen. Laut Polizei ist die Lage ruhig. dpa

Das Motto der bundesweiten Demonstrationen lautet «Solidarischer Herbst». Hannes P. Albert/dpa

Berlin -Angesichts der Energiekrise haben am Samstag in mehreren deutschen Städten zahlreiche Menschen für soziale Sicherheit und Solidarität demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter vom Nachmittag gingen insgesamt 24.000 Menschen in Berlin, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt am Main, Hannover und Stuttgart auf die Straße. Die Polizei schätzte die Zahl niedriger.