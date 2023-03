Tausende demonstrieren mit für mehr Klimaschutz An zahlreichen Orten in ganz Deutschland sind Menschen beim Klimastreik von Fridays for Future auf die Straße gegangen. In Berlin trat eine der bekanntesten ... dpa

Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG). Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Berlin -Mehrere Tausend Menschen haben in Berlin für mehr Klimaschutz und bessere Bedingungen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) demonstriert. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hatte am Freitag gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi zu einer Kundgebung im Invalidenpark aufgerufen. „Es reicht noch nicht. Die guten Lösungen sind bekannt, aber die Krisen überschlagen sich dennoch“, sagte Sprecherin Luisa Neubauer. Laut Veranstaltern kamen 18 000 Menschen zusammen. Die Polizei sprach von einem regen Zustrom und mehreren Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern.