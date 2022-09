Tausende in Ostdeutschland am Montagabend bei Demos In Ostdeutschland wachsen die Demonstrationen gegen Inflation, Ukraine-Krieg und die Energiemangellage an. Am Montagabend blieb es weitestgehend ruhig. dpa

Potsdam/Erfurt/Magdeburg -In Ostdeutschland sind am Montagabend wieder verstärkt Menschen gegen die hohen Preise und die Energiepolitik auf die Straße gegangen. Allein in Thüringen wurden am Montagabend nach Polizeiangaben bei Aufzügen und Kundgebungen gut 18 100 Teilnehmer gezählt. Bei der größten Demo in Gera versammelten sich etwa 2200 Menschen. Die Proteste richteten sich unter anderem gegen die Corona-Maßnahmen, gegen den Krieg in der Ukraine, die Energiemangellage sowie die steigende Inflation.