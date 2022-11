Tausende Menschen aus Ukraine besuchen Integrationskurse Integrationskurse dauern in der Regel einige Monate. Einige tausend Menschen aus der Ukraine haben eine solche Schulung in Brandenburg begonnen. dpa

Nürnberg/Potsdam -Rund 6100 Menschen haben in diesem Jahr Integrationskurse in Brandenburg begonnen. Von ihnen kamen 4100 aus der Ukraine, wie aus Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervorgeht. In den Integrationskursen wird die deutsche Sprache vermittelt, es geht aber auch um die Geschichte, Kultur und Rechtsordnung.