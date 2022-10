Tausende Menschen bei Iran-Demos in mehreren Großstädten Vergangenes Wochenende gingen in Berlin zehntausende Menschen auf die Straße, um ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran zu bekunden. Nun gab es ern... dpa

In Köln nahmen am Samstag an mehreren Iran-Demos laut Polizei mehrere Tausend Menschen teil. Henning Kaiser/dpa

Köln/Düsseldorf -Tausende Menschen haben in mehreren Städten erneut ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran bekundet. In Köln gab es am Samstag in der Innenstadt drei Demonstrationen - nach Angaben der Polizei nahmen mehrere Tausend Menschen daran teil.