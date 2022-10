Tausende Menschen bei Protesten in ostdeutschen Städten In vielen ostdeutschen Städten haben am Montagabend Tausende Menschen gegen steigende Energiepreise, die Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie Maßnahmen der... dpa

Teilnehmer einer Demo gegen die Energiepolitik und gegen Coronamaßnahmen laufen durch die Innenstadt. Bodo Schackow/dpa

Bautzen/Wittenberg -In vielen ostdeutschen Städten haben am Montagabend Tausende Menschen gegen steigende Energiepreise, die Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie Maßnahmen der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Laut der Polizei in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg verliefen die Proteste friedlich, bis zum Abend kam es zu keinen Ausschreitungen. Vielerorts waren weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen, als im Vorfeld erwartet.