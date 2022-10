Tausende protestieren in Berlin gegen iranische Führung Rund 5000 Menschen haben am Samstag in Berlin gegen die iranische Führung protestiert. Ein Protestzug mit laut Polizei etwa 4300 Teilnehmern zog vom Oranienp... dpa

«Deutschland muss handeln: Druck auf das Mullah-Regime» steht auf dem Transparent, das Demonstranten auf dem Bebelplatz halten. Annette Riedl/dpa

Berlin -Rund 5000 Menschen haben am Samstag in Berlin gegen die iranische Führung protestiert. Ein Protestzug mit laut Polizei etwa 4300 Teilnehmern zog vom Oranienplatz in Kreuzberg nach Mitte. Bei einem zweiten Aufzug vom Bebelplatz durch das Regierungsviertel zählte die Polizei knapp 400 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von etwa 1000.