Tegel-Terminal A: Umbau zum Hochschulstandort kann beginnen

Berlin -Der Umbau des Terminals A am früheren Flughafen Tegel zu einem Hochschulstandort kann mit einiger Verspätung beginnen. Der Komplex sei am 15. März an die Baudienststelle der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen übergeben worden, teilte diese am Freitag mit.