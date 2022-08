Das Ankunftszentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tegel soll ins Terminal C umziehen und winterfest gemacht werden. Das hat der Senat bei seiner turnusmäßigen Sitzung am Dienstag beschlossen.

Terminal C, in dem in den Zeiten des regulären Flughafenbetriebs vor allem Passagiere von Easyjet-Maschinen abgefertigt wurden, soll zunächst bis Ende des Jahres angemietet werden. Eine Verlängerung bis Ende März oder Ende Juni kommenden Jahres sei möglich. Das teilte Kultursenator und Vizeregierungschef Klaus Lederer (Linke) nach der Senatssitzung mit. Gleichzeitig sollen die bisher genutzten Terminals A/B in dem charakteristischen Sechseck bis Ende des Jahres weiter gemietet werden, um den Umzug zu erleichtern.

Der Ausbau des Terminals C könne im laufenden Betrieb erfolgen, sagte Lederer. Auch die Planungen für den Bau des neuen Stadtquartiers im Osten des früheren Flughafens sowie der Einzug einer Hochschule ins ehemalige Flughafengebäude könnten dann weiterlaufen. Für den Umzug spreche außerdem, dass im Terminal C die Bausubstanz in einem deutlich besseren Zustand sei.

Die Umbauarbeiten sollen noch in diesem Monat beginnen. Wenn sie abgeschlossen sind, kann das Ankunftszentrum nach Angaben der Sozialverwaltung bis zu 960 Menschen beherbergen. Damit sei der aktuelle Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten gedeckt und noch eine Reserve einkalkuliert. Dabei handelt es sich um ein großes Zelt des Deutschen Roten Kreuzes, das Platz für 700 Personen bietet.

In Terminal A und B beginnt der Rückbau im November/Dezember, sodass diese Bereiche der Sozialverwaltung zufolge dann an die Eigentümerin, die Tegel Projekt GmbH, zurückgegeben werden können.

Das Ankunftszentrum kostet 15,7 Millionen Euro im Monat, für den Umzug werden noch mal 1,9 Millionen Euro fällig

Im Ankunftszentrum sollen möglichst alle Ukrainer vorstellig werden, die nach Berlin fliehen. Egal ob sie am Hauptbahnhof oder per Bus ankommen, soll sie einer ihrer ersten Wege nach Tegel führen. Dort können sie sich registrieren lassen, was unter anderem für das Beziehen von Sozialleistungen oder für die Anmeldung der Kinder an den Schulen unabdingbar ist. Von Tegel aus werden die Flüchtlinge aber auch auf das gesamte Bundesgebiet verteilt.

Hintergrund des Umzugs sind die Unwägbarkeiten der Flüchtlingsbewegung. „Wir müssen sehr vorsichtig sein und uns auf den Herbst und Winter vorbereiten“, sagte Lederer am Dienstag. Aufrufe wie der des ukrainischen Präsidenten, den Donbass zu verlassen, „lassen uns weitere Eskalationen befürchten“. Berlin habe aufgrund seiner geografischen Lage eine Schlüsselstellung als Ankunfts- und Weiterreiseort. Daher müsse die nötige Infrastruktur bereitgestellt werden, um die ankommenden Menschen zu versorgen und zumindest vorübergehend unterzubringen. Das Ankunftszentrum werde also bis auf Weiteres gebraucht.

Tatsächlich flüchten weiterhin Tag für Tag rund 600 Menschen vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine nach Berlin. Hinzu kamen im Juni und Juli jeweils 1500 Asylsuchende, die versorgt werden müssen. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine wurden nach Angaben des Senats mehr als 940.000 ukrainische Geflüchtete in Deutschland erfasst.

Die langfristigen Planungen zu Tegel sollen von den Umbauarbeiten unberührt bleiben. Anders als bei der Schließung des Flughafens Tempelhof lag für Tegel ein Konzept in der Schublade, als der Airport im Herbst 2020 für den Flugverkehr geschlossen wurde. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe für das rund 500 Hektar große Areal an die landeseigene Tegel Projekt GmbH im August vorigen Jahres begann ein neues Kapitel in der Geschichte des stillgelegten Airports im Berliner Nordwesten.

Die Pläne sind ambitioniert. In den nächsten Jahren soll ein neues Stadtquartier entstehen. 1000 Unternehmen mit bis zu 20.000 Beschäftigten sollen sich in der sogenannten Urban Tech Republic ansiedeln. Sie sollen herausfinden, was für die Stadt der Zukunft nötig ist. Wie soll Energie effizient eingesetzt werden? Wie ist Mobilität umweltschonend zu organisieren? Was bedeutet nachhaltiges Bauen? Dazu passt, dass das Schumacher-Quartier mit rund 5000 Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen als weitgehend klimaneutrales Stadtviertel entwickelt werden soll – mit dem Baustoff Holz.