Telefonseelsorge in Brandenburg stark gefragt

Potsdam -Angesichts zahlreicher Krisen verzeichnet die Telefonseelsorge in Brandenburg seit Jahren eine steigende Nachfrage. „Einsamkeit während der Corona-Pandemie und explodierende Lebenshaltungskosten, bedingt durch die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, haben dazu geführt, dass die seelische Unterstützung durch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Telefonseelsorge überall im Land gefragt ist wie nie zuvor“, sagte Sozialstaatssekretär Michael Ranft laut Mitteilung am Sonntag.

Daher werde die kirchliche Telefonseelsorge an den Standorten Cottbus und Frankfurt (Oder) zusätzlich mit 8000 Euro aus Lottomitteln unterstützt, teilte das Ministerium mit. Damit solle unter anderem die Weiterbildung der ehrenamtlich Tätigen finanziert werden. Der dritte Standort der Telefonseelsorge in Brandenburg ist Potsdam.