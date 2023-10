Tempelhof: Sind neue Flüchtlingsunterkünfte der Anfang vom Ende des weiten Felds?

Berlins ehemalige innerstädtische Flughäfen werden immer mehr zu Flüchtlingsstädten. Nach Tegel sollen nun auch in Tempelhof weitere Leichtbauhallen und Zelte aufgestellt werden. Dafür soll sogar ein Gesetz geändert werden. Doch noch ist Berlins schwarz-rote Koalition längst nicht in allen Punkten einig. Hinter allem steht die leise Befürchtung vieler, dass eine solche Nutzung der Anfang vom Ende des Tempelhofer Feldes in seiner jetzigen Ausprägung sein könnte. Noch sind viele Fragen offen.