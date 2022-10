Termine für Sondersitzungen des Abgeordnetenhauses stehen Die Termine für die angekündigten beiden Sondersitzungen des Berliner Abgeordnetenhauses im November stehen fest. Wie die Parlamentsverwaltung am Mittwoch mi... dpa

ARCHIV - Die rot-weisse Flagge der Stadt weht auf dem Dach des Abgeordnetenhauses. a/Archiv Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Die Termine für die angekündigten beiden Sondersitzungen des Berliner Abgeordnetenhauses im November stehen fest. Wie die Parlamentsverwaltung am Mittwoch mitteilte, kommen die Abgeordneten am 10. November zur ersten Lesung des Nachtragshaushaltes zusammen. Beschlossen werden soll der Etat dann nach der zweiten Lesung am 14. November. Die Sondersitzungen des Hauptausschusses, in denen der Etat inhaltlich vorbereitet wird, sind für den 9. und 10. November geplant.