Berlin steht noch immer unter dem Eindruck der verheerenden Angriffe der Hamas auf Israel mit Hunderten Toten. Zeit zum Innehalten bleibt kaum. Dennoch wollte am Montagabend Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zusammen mit Israels Botschafter Ron Prosor, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein, der Präsidentin des Abgeordnetenhauses Cornelia Seibeld und Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, beten und reden. Treffpunkt war die Synagoge der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin in Wilmersdorf.

Wir stehen hier zusammen und betonen unsere Werte wie Demokratie, Freiheit und Frieden.



Aber nur ein paar hundert Meter von hier entfernt, verteilt Samidoun Süßigkeiten - und feiert damit öffentlich die Ermordung israelischer Zivilisten.



Das darf nicht sein! Jetzt muss Berlin… pic.twitter.com/6CCuP0riNZ — Ambassador Ron Prosor (@Ron_Prosor) October 9, 2023

Nicht alle Berliner solidarisieren sich mit Israel. Am Mittwochnachmittag soll es eine propalästinensische Demonstration in der Hauptstadt geben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll sie vom Neuköllner Richardplatz über den Hermannplatz zum Kottbusser Tor führen. Verschiedene Gruppierungen wie Palästina spricht oder Palästina Kampagne rufen dazu auf.

Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) wird der Aufruf nicht wundern. Er kenne seinen Bezirk mit seinen rund 60.000 muslimischen Gläubigen, von denen etwa die Hälfte arabischstämmig ist, sagt der Politiker im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Er wisse, dass zum Beispiel das Netzwerk Samidoun, das Solidarität für palästinensische Gefangene propagiert, die Stimmung rund um die Sonnenallee im Bezirk anheize. „Die gießen Öl ins Feuer“, sagt Hikel. Und natürlich wisse er auch, dass in vielen arabischen Haushalten (nicht nur) in Neukölln den ganzen Tag arabisches Fernsehen laufe. Dass viele permanent soziale Medien konsumierten. Und egal welcher Kanal, egal auf welcher Ebene kommuniziert werde: Die Dämonisierung des Staates Israels sei vielfach an der Tagesordnung.

Der Terror in Israel ist unvorstellbar schrecklich. Wir stehen an der Seite aller, die unter dem Terror der Hamas leiden, egal ob in Israel oder in den palästinensischen Gebieten. Wir tun in Berlin gut daran, unser Privileg des Friedens für Verständigung statt Hass zu nutzen. pic.twitter.com/7GQsY2zKJz — Martin Hikel (@martinhikel) October 7, 2023

„Diese Dämonisierung, dieser Hass, diese Hetze gegen Israel verselbständigt sich dann auf unseren Straßen“, sagt Hikel. Sobald die Folgen öffentlich würden, seien sie ein Fall für Polizei und Staatsanwaltschaft.



Klare Wünsche und Erwartungen richtet Martin Hikel an die Neuköllner Moscheevereine. „Sie sollen diesen Terror verurteilen“, sagt er, „doch bisher ist das Schweigen dröhnend.“ Soll heißen: Es gibt keine öffentliche Distanzierung oder Verurteilung. Und es verstärke sich der Eindruck, dass mit einer klaren politischen Distanzierung aus der Community auch nicht zu rechnen sei.

Was also tun? Der Bürgermeister verweist auf die Integrationsbeauftragte des Bezirks, die Buchautorin und Dramaturgin Güner Balci. Diese stehe schon jetzt im regelmäßigen Austausch mit Vereinen und Gruppen im Bezirk. Das sei häufig mühsam, müsse aber gerade jetzt weiter und mindestens genauso intensiv geschehen wie bisher.

Doch auch der Rest des Bezirksamts sei nicht untätig, betont der Chef. Man wolle in den nächsten Tagen Rückmeldungen auswerten aus Schulen, Vereinen, Jugend- und Sozialeinrichtungen. Hat es Solidaritätsbekundungen für Palästina in Klassenräumen gegeben? Was berichten die Sozialarbeiter? „Wir entscheiden dann, wie wir helfen können“, sagt Hikel. Mit zusätzlichem Personal oder anderer Unterstützung.

Das dürfte die Unterstützung von Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) finden. Sie ruft Berliner Schulleitungen dazu auf, die Ereignisse an den Schulen zu thematisieren und „mit den Schülerinnen und Schülern das Gespräch zu suchen“. Der Angriff werde große Teile der Schülerschaft beschäftigen, schrieb die Politikerin am Montag in einer Rundmail.

Israel-Fahnen vor Berliner Rathäusern

„Wir stehen fest an der Seite Israels“, verkündet derweil das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. In einer Pressemitteilung werden die Angriffe als „terroristisch“ und „menschenverachtend“ verurteilt. Man sei mit den Gedanken bei allen Opfern und ihren Angehörigen und habe als Zeichen der Unterstützung Israels „die Flagge des israelischen Staats am Rathaus Zehlendorf gehisst“.

Im selben Schreiben ruft das Bezirksamt zur Teilnahme an einer Solidaritätsveranstaltung auf, die am Montagabend auf dem Sderotplatz unweit des S-Bahnhofs Zehlendorf stattfinden sollte. Dabei ist der Ort nicht zufällig gewählt. Der Platz ist benannt nach der israelischen Stadt Sderot, nur einen Kilometer vor der Grenze zum Gazastreifen, der der Bezirk in einer Städtefreundschaft verbunden ist.

Sderot gehört zu den Orten, in denen Hamas-Kämpfer in den vergangenen Tagen Gräueltaten verübten. Heute gehen Bilder um die Welt, die die ausgebrannten Trümmer der Stadt zeigen. Vor dem Hintergrund dieser Eindrücke werde im Bezirksamt intensiv an einer Mitteilung gearbeitet, hieß es. Diese soll am Dienstag veröffentlicht werden.



Neben Sderot pflegt Steglitz-Zehlendorf auch eine Städtepartnerschaft mit Kiriat Bialik. Die Stadt im Nordwesten Israels ist von den Angriffen weitgehend verschont geblieben.

Die Menschen im Bezirk Pankow sind mit ihren Herzen bei den Bewohner*innen ihrer Partnerstadt Ashkelon. Wir verurteilen die Gewalt der Hamas gegen unschuldige Menschen auf das Schärfste. Terror darf nie Mittel der Politik sein. — Bezirksamt Pankow (@BA_Pankow) October 7, 2023

Auch andernorts wird Anteilnahme demonstriert. So hisste am Wochenende Tempelhof-Schöneberg als einer von mehreren Bezirken eine Israel-Flagge vor seinem Rathaus. Sie soll noch an einen Fahnenmast an der Martin-Luther-Straße versetzt werden. „Damit man sie besser sieht“, sagt Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) im Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Tempelhof-Schöneberg hat in seinen nördlichen Vierteln eine recht große arabischstämmige Community. Im Bezirk liegt der Zwölf-Apostel-Kirchhof. Bei Beerdigungen von Clan-Größen fanden sich zuletzt bis zu 2000 Teilnehmer zu Trauermärschen zusammen. Der Steinmetz-Kiez und die Gegend um den Sozialpalast an der Pallasstraße gelten nicht nur zu Silvester als Brennpunkte.