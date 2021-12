Fast auf den Tag genau fünf Jahre ist der islamistische Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz jetzt her. Doch noch immer ist die Tat nicht zweifelsfrei aufgeklärt – und das, obwohl die Ermittlungen abgeschlossen sind und auch zwei parlamentarische Untersuchungsausschüsse versucht haben, die genauen Umstände der Tat auszuleuchten, bei der zwölf Menschen getötet und Dutzende weitere zum Teil schwer verletzt wurden. Noch im vergangenen Jahr starb ein 13. Opfer an den Spätfolgen des Anschlags.

Klar ist, dass der abgelehnte tunesische Asylbewerber Anis Amri mit einem gestohlenen Lastwagen als tödliche Waffe in die Weihnachtsmarktbuden fuhr. Den polnischen Fahrer hatte er zuvor ermordet. Amri konnte sich unerkannt vom Tatort entfernen und floh bis nach Italien, wo er wenige Tage nach der Tat von der Polizei erschossen wurde. Doch war er wirklich der Einzeltäter, als den ihn die Sicherheitsbehörden immer bezeichneten?

Eine Recherche des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) brachte nun weitere Hinweise auf einen möglichen Auftraggeber ans Licht. Dieser Mann soll aus dem Irak stammen und ein hochrangiges Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) sein. Der rbb hat nun seinen echten Namen recherchiert. Er lautet Ali Hazim Aziz. Sein IS-Name Abu Bara'a Al Iraqi war den Behörden bereits bekannt. Dennoch haben Polizei und Geheimdienste diese Spur offenbar nicht verfolgt.

Der rbb sprach für den Film mit einem früheren IS-Funktionär, der bestätigte, dass Aziz für Anschlagsplanungen in Europa verantwortlich gewesen sei. Er sei noch am Leben. Dass Aziz auch den Auftrag für den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt gegeben hat, bestätigte der Interviewpartner nicht.

Sowohl der Bundesnachrichtendienst (BND) als auch das Bundeskriminalamt (BKA) hätten sich mit diesem Hinweis nur kurz beschäftigt, heißt es in der Fernsehdokumentation, die am späten Montagabend in der ARD ausgestrahlt wurde. Darin wird der FDP-Politiker Benjamin Strasser zitiert, der im Untersuchungsausschuss des Bundestages einen hochrangigen BND-Beamten nach Abu Bara'a Al Iraqi gefragt hatte. Der Beamte habe diese Spur aber als „banal“ abgetan. Später hieß es dann auf weitere Nachfragen Strasser, der Hinweis auf den Hintermann sei wohl „versandet.“

Die Grünen-Politikerin Irene Mihalic, Obfrau im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Anschlag, forderte am Dienstag gemeinsam mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Konstantin von Notz, dass nun weiterermittelt werde. „Wir erwarten nun, dass die Sicherheitsbehörden unverzüglich und entschlossen diesen Hinweisen auf einen weiteren Tatbeteiligten – wahrscheinlich sogar den eigentlichen Drahtzieher und Auftraggeber des Anschlages aus der Kommandohierarchie des IS – nachgehen und nichts unversucht lassen, ihn der deutschen Strafverfolgung zuzuführen“, hieß es in einer Presseerklärung der beiden Politiker.



Dass es dem RBB gelungen sei, die Person, die offenbar noch lebt, zu identifizieren, werfe einmal mehr kein gutes Licht auf die Ermittlungen, die Kommunikation und das Engagement der zuständigen Sicherheitsbehörden nach dem größten dschihadistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, hieß es weiter. Die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss hätten immer wieder festgestellt, dass die Leitungen der Sicherheitsbehörden „eher unambitioniert bis lustlos zu möglichen Hintermännern, Unterstützern und Mittätern sowie Netzwerken ermittelten“. Darauf hatten die Grünen auch in ihrem Sondervotum zum Abschlussbericht hingewiesen.

Mihalic und von Notz erwarten nun, dass auch die zuständigen Gremien des Deutschen Bundestages „umfassend, lückenlos und schnell über diesen Vorgang sowie den Fortgang der Ermittlungen unterrichten“. Dies sei man auch den Opfern und Hinterbliebenen des Anschlages schuldig: „Entsprechende Berichtsbitten haben wir gestern bereits übersandt.“

Auch der FDP-Politiker Strasser, seit kurzem Staatssekretär im Bundesjustizministerium, fordert Konsequenzen. „Von den Ermittlungsbehörden erwarte ich, dass im Sinne unserer Sicherheitsinteressen nachermittelt und alle Spuren verfolgt werden“, sagte er der Berliner Zeitung am Dienstag. „Das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags muss nun entscheiden, ob aufgrund dieser neuen Hinweise weiterer Beratungsbedarf besteht.“