Hongkong - Für Hongkongs Staatsanwaltschaft ist der Fall klar: Tong Ying Kit habe sich terroristisch betätigt und zur Abspaltung seiner Heimat von Festlandchina aufgerufen. Was sonst solle es bedeuten, wenn jemand mit einem Motorrad in eine Gruppe von Polizisten fahre und dabei eine Fahne hochhalte mit dem Spruch „Free Hong Kong, Revolution of our times“, also: „Befreit Hongkong, die Revolution unserer Zeit“?

Im Juli 2020 habe Tong Ying Kit so gegen das gerade eingeführte Nationale Sicherheitsgesetz verstoßen, mit dem Chinas Regierung in Peking jeden Dissens im bis dato autonomen Hongkong unter Freiheitsstrafe gestellt hat. Seit Mittwoch steht der 24-Jährige in Hongkong vor Gericht. Nach Tausenden Verhaftungen ist dies der erste Prozess auf Basis des seit einem Jahr geltenden Gesetzes, das in Hongkong den Untergang der jungen und ohnehin lückenhaften Demokratie markiert. Zuvor verurteilten Aktivisten wie etwa Joshua Wong wurde auf anderen Wegen der Prozess gemacht.

Tong Ying Kit beteuert nun seine Unschuld und hofft auf Freispruch. Allerdings dürfte das Gericht das anders sehen. Im Vorfeld wurde bereits der Antrag auf ein ansonsten übliches Schwurgerichtsverfahren unter der Einbeziehung von Schöffen – also Laien, die auch auf der Seite der Demokratie-Aktivisten stehen könnten – abgelehnt. Auch eine Freilassung gegen Kaution war nicht möglich. Dabei geht es der Staatsanwaltschaft bei Tong Ying Kit wohl nicht nur um diesen Fall selbst. Es wird auch ein Exempel statuiert werden gegen kritische Meinungsäußerungen generell – inklusive potenziell lebenslanger Haft.

Vergangene Woche erst gab es bei der regierungskritischen Zeitung Apple Daily eine Durchsuchung der Redaktion, am Mittwoch wurde dann ein Kolumnist der Zeitung festgenommen. Am selben Tag wurde bekannt, dass Apple Daily am Donnerstag letztmalig produziert wird. Diverse Redakteure und Autoren, die sich bisher deutlich gegen die Regierung geäußert haben, fürchten damit ähnliche Prozesse gegen sie selbst wie jenen um Tong Ying Kit, den die 7,5-Millionen-Metropole jetzt verfolgt.