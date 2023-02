Text-Roboter an NRW-Schulen ohne Schummeln erlaubt Noch ist nicht ganz abzusehen, wofür sich Künstliche Intelligenz wie der Chat-Bot ChatGPT alles nutzen lässt. In NRW ist sie an Schulen als Hilfsmittel aber ... dpa

ARCHIV - Text-Roboter wie der Bot ChatGPT von OpenAI wollen Schulen in NRW nicht kategorisch außen vor halten. Richard Drew/AP/dpa

Düsseldorf -Die Arbeit mit Text-Robotern soll an Nordrhein-Westfalens Schulen nicht kategorisch verboten werden. Das geht aus einem Leitfaden zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) hervor, den das nordrhein-westfälische Schulministerium am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlicht hat.