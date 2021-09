Berlin - Jahrelang sah es so aus, als würde die SPD im Osten Deutschlands in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Bei der Bundestagswahl haben die Sozialdemokraten nun überraschend gut abgeschnitten, im Norden in Mecklenburg-Vorpommern gewann Manuela Schwesig die Wahl. In ganz Ostdeutschland ist die SPD stärkste Kraft. Wir sprachen mit Wolfgang Thierse, dem langjährigen SPD-Politiker, über das erstaunliche Comeback seiner Partei, die Schwäche der Linken und die Stärke der AfD.

Herr Thierse, wie zufrieden sind Sie mit dem Wahlausgang für Ihre Partei?

Die SPD hat sensationell abgeschlossen, vor allem auch in Ostdeutschland. Vor zwei, drei Monaten lagen die Umfragen noch bei 15 Prozent, wir haben also stark zugelegt. Die SPD hat laut den Prognosen annähernd gleiche Ergebnisse in Ost und West. Gegen alle Abgesänge ist sie die einzige gesamtdeutsche Partei.

Rechnerisch sind auf Bundesebene mehrere Koalitionen möglich, eine Ampelkoalition, aber auch eine große Koalition. Auf wen sollte die SPD zugehen?

Wir haben einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung, dafür haben die Wähler gesorgt. Und wir sollten das tun, was wir im Wahlkampf gesagt haben, nämlich auf Grüne und FDP zugehen. Welche Regierung gebildet wird, hängt von Grünen und FDP ab.

Der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat auch den Anspruch formuliert, eine Regierung zu bilden. Nach bisherigem Stand wäre eine Jamaika-Koalition auch möglich.

Wie kann man als Partei, die so viele Prozentpunkte verloren hat, einen Regierungsanspruch formulieren? Das ist durch das schlechte Ergebnis nicht gerechtfertigt. Da geht es Armin Laschet ums eigene politische Überleben.

Hat es Sie überrascht, wie schwach die Linke abgeschnitten hat?

Der Linken geht es seit einiger Zeit schlecht, sie hat inhaltlich kein klares Profil und ist zerstritten. Vor allem im Osten hat sie schwächer abgeschnitten. Laut Wählerwanderung hat die SPD vor allem von CDU-, aber auch von Linken-Wählern Stimmen dazugewonnen. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.

Wie erklären Sie sich das?

Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Es lag sicher am Kandidaten: Olaf Scholz strahlt Verlässlichkeit in unsicheren Zeiten aus, und das hat Ostdeutsche offenbar besonders angesprochen. Sie sind seit den 90er-Jahren durch so viele Umbrüche gegangen und besonders skeptisch, was Veränderungen angeht. Olaf Scholz hat auch Ängste angesichts der drohenden Veränderungen durch den Klimawandel aufgegriffen und vermittelt, dass der Wandel sozial moderiert wird. Außerdem hat die SPD stark auf das Thema soziale Gerechtigkeit gesetzt, Rente, Mindestlohn. Die SPD ist nicht mehr die Partei, die die Hartz-IV-Gesetze beschlossen hat.

Was erwarten die Ostdeutschen jetzt von der SPD?

Sie erwarten, dass die Versprechen auch umgesetzt werden, wie der Mindestlohn von zwölf Euro. Davon würden besonders ostdeutsche Frauen profitieren. Sie beziehen besonders häufig Mindestlohn.

Die CDU hat zuletzt im Wahlkampf massiv vor einer linken Regierung mit SPD, Grünen und Linken gewarnt. Warum hat die Rote-Socken-Kampagne, die Warnung vor einer Regierung mit der Linken, funktioniert?

Sie hat offenbar vor allem bei der CDU die eigene Anhängerschaft mobilisiert. Im Osten stechen zwei Entwicklungen hervor: Die Verluste der Linken und das starke Abschneiden der AfD. Die AfD ist immer noch sehr, sehr stark, anders als im Westteil des Landes. Ich schäme mich für meine ostdeutschen Landsleute, wenn ich diese Zahlen sehe. Da gibt es verfestigte rechtsextreme Einstellungen, die mir große Sorgen machen. Das ist zum Teil Protest, aber nicht nur.

Hat die SPD im Osten davon profitiert, dass die Ostdeutsche Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft nicht mehr antritt?

Nein, ich stelle bei meinen Reisen durch den Osten immer wieder fest, dass die Ostdeutschen Merkel nicht als eine der Ihrigen betrachten.