Köln - Die Polizei in den Niederlanden hat einen 60 Jahre alten Deutschen gefasst, der an drei Raubüberfällen auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main beteiligt gewesen sein soll. Laut Bild-Zeitung und der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um keinen Unbekannten, sondern um Thomas Drach – den Entführer des Hamburger Soziologen und Tabak-Erben Jan Philipp Reemtsma. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln wollte dies auf Anfrage allerdings nicht bestätigen.

Verstoß gegen Kriegswaffenkontrollgesetz