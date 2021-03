Vielleicht singen ihm ja Winfried Kretschmann und die anderen Grünen ein Ständchen. Vielleicht fällt das aber auch aus, denn er sitzt ja auf der anderen Seite des Verhandlungstisches. Auf jeden Fall hat Thomas Strobl an diesem Mittwoch Geburtstag. Er wird 61 Jahre alt.

Der Christdemokrat führt an diesem Tag seine CDU in mögliche Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger vom Sonntag, den Grünen in Baden-Württemberg. Ganz sicher ist die Fortsetzung von Grün-Schwarz ja noch nicht, denn die Grünen haben die Wahl. Man will sich auch noch mit der SPD und der FDP unterhalten, ob eine Ampel möglich ist.