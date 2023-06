Thüringer Verfassungsschutz-Chef über AfD: Sind bei etwa „20 Prozent braunem Bodensatz“

Der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes Kramer warnt eindringlich vor der AfD. Dabei äußert er sich auch zu ihrem Erfolg bei der Landratswahl in Sonneberg.

Der Chef des thüringischen Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, hat mit deutlichen Worten auf das Umfragehoch der AfD und ihren Erfolg bei der Landratswahl in Sonneberg reagiert. „Wir sind bei ungefähr 20 Prozent braunem Bodensatz in der Bundesrepublik“, sagte Kramer dem Radiosender NDR Info. In Umfragen lag die AfD zuletzt deutschlandweit zwischen 19 und 20,5 Prozent.

Vor dem Hintergrund des AfD-Wahlerfolgs in Sonneberg sagte Kramer: „Wenn man jetzt sieht, dass 53 Prozent die AfD gewählt haben, dann ist dazwischen noch eine Marge, die man durchaus, glaube ich, erreichen kann.“

Im thüringischen Sonneberg hatte sich am Wochenende der AfD-Kandidat Robert Sesselmann in einer Stichwahl gegen seinen Konkurrenten von der CDU durchgesetzt. Damit ist Sesselmann der erste AfD-Landrat in Deutschland.

„Die AfD ist der parlamentarische Arm einer viel größeren Verschwörung, einer revolutionären Verschwörung, sie wollen die Regierung bezwingen, den Staat, und das ganze System, das in der Bundesrepublik Deutschland eingerichtet wurde“, so der Verfassungsschutz-Chef. Die „Mütter und Väter unserer Verfassung“ hätten sehr deutlich gemacht, dass es eine rote Linie gebe. Eine Demokratie könne Feinde der Demokratie nicht dulden.

Unter anderem beklagte Kramer eine „Verrohung der politischen Diskussion“. Mehrere Vertreter der AfD, darunter der thüringische Landeschef Björn Höcke, versuchten mit eine „brachialen Sprache“, den politischen Gegner zu diffamieren. Dabei werde mitunter versteckt mit Gewalt gedroht.

Kramer ist seit 2015 Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes. Von 2004 bis 2014 war er Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland.