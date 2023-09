Thüringen beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Berlin -Thüringen ist beim diesjährigen Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eines der beiden Partnerländer. Am Samstag präsentiert sich der Freistaat im Park des Schlosses Bellevue sowohl als Kulturland, Medienstandort und Tourismusland als auch von seiner kulinarischen Seite, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Demnach werden in einem Pavillon ausgewählte Bauhaus-Künstler und ihre Werke vorgestellt, darunter die Tischlampe des Produktdesigners Wilhelm Wagenfeld. Bei einer Show des Kinderkanals soll unter anderem die Figur „Bernd das Brot“ zu sehen sein. Außerdem werden Thüringer Rostbratwurst und Klöße angeboten.

Thematischer Schwerpunkt des Bürgerfestes ist das Ehrenamt. Die Besucher können sich über das Engagement von gut 60 Organisationen, Initiativen und Unternehmen informieren. Internationales Partnerland ist in diesem Jahr Tschechien. Nach Angaben des Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds ist ein umfangreiches grenzüberschreitendes Programm geplant. Es reiche musikalisch von der Gipsy-Jazzband Django Always bis hin zu einem Auftritt des Popsängers Vojtech Dyk mit einem Barockensemble. Das Spejbl-und-Hurvinek-Theater bringt sein Puppentheater aus Prag mit, das vor allem Kinder erfreut. Für Kunststücke sollen die Akrobaten des Vosa-Theaters sorgen.