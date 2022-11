Thüringer Minister Maier: Flüchtlingsunterkünfte schützen Flüchtlingsunterkünfte sollten nach Ansicht von Thüringens Innenminister Georg Maier vor Angriffen geschützt werden. Es sei wichtig, dass es Unterstützung vo... dpa

Erfurt -Flüchtlingsunterkünfte sollten nach Ansicht von Thüringens Innenminister Georg Maier vor Angriffen geschützt werden. Es sei wichtig, dass es Unterstützung vom Bund für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen gebe, sagte der SPD-Politiker am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Und wir müssen natürlich Sorge tragen, dass diese Unterkünfte geschützt werden“, sagte Maier mit Blick auf die Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Wochen.