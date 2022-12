Ticket für Studierende: Jarasch kündigt weitere Gespräche an Mit welchem Ticktet Studierende in Berlin ab dem Sommersemester Bus und Bahn fahren, ist noch offen. Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hat am Donne... dpa

Berlin -Mit welchem Ticktet Studierende in Berlin ab dem Sommersemester Bus und Bahn fahren, ist noch offen. Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hat am Donnerstag im Abgeordnetenhaus weitere Gespräche dazu angekündigt und in Aussicht gestellt, dass das Sozialticket ein Teil der Lösung sein könnte. Bisher gibt es ein im ABC-Bereich gültiges sogenanntes Semesterticket für 32 Euro, das in den Studiengebühren inklusive ist. Die entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen mit dem Verkehrsbund Berlin-Brandenburg (VBB) gelten allerdings nur bis Ende März. Die Studierendenvertretungen hatten sich gegenüber dem VBB für ein günstigeres Ticket eingesetzt.