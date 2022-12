Tierschutzpartei ist bei Wiederholungswahl nicht mehr dabei Am 12. Feburar wird die Wahl zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten wiederholt. Etliche Kandidaten sind dann nicht mehr dabei. Auch eine Partei steh... dpa

Berlin -Bei der Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten am 12. Februar steht die Aktion Partei für Tierschutz nicht mehr auf den Stimmzetteln. Insgesamt wurden nach Angaben der Landeswahlleitung bei der Sitzung des Landeswahlausschusses am Freitag 25 Kandidatinnen und Kandidaten aus verschiedenen Parteien, die zur Wahl im September 2021 angetreten waren, von den Listen gestrichen. Der Grund sei in den meisten Fällen, dass sie inzwischen keinen Hauptsitz mehr in Berlin haben. Die Tierschutzpartei war 2021 mit drei Kandidaten angetreten, von denen sich bei der Wiederholungswahl keiner mehr auf den Stimmzetteln findet.