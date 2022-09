Tigray-Rebellen stimmen überraschend Friedensgesprächen zu Die Tigray-Rebellen in Äthiopien stellen dafür aber Bedingungen. Von den UN, den USA und der EU gibt es Unterstützung. dpa

Addis Abeba -Die Tigray-Rebellen (TPLF) in Äthiopien haben überraschend erklärt, dass sie an Friedensgesprächen unter Vermittlung der Afrikanischen Union teilnehmen wollen. „Dieser Prozess muss von Mediatoren geführt werden, die für beide Seiten akzeptabel sind“, teilte das Büro für auswärtige Angelegenheiten der Rebellen-Regierung in Tigray in einer Stellungnahme am Sonntagabend mit.