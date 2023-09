Eine ausverkaufte Europatour, volle Stadien in Berlin, Helsinki, Paris. Der Frontmann von Rammstein, ein Weltstar. Und daneben mehrere Frauen, die dem Sänger sexuelle Übergriffe vorwerfen.



Kaum eine Woche dieses Sommers verging, in der nicht über neue Wendungen im Fall Till Lindemann berichtet wurde.



Mittlerweile hat die Berliner Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen den Künstler eingestellt. Die Prüfung der Umstände, so die Begründung, habe keinen hinreichenden Tatverdacht für begangene Straftaten ergeben – weder für sexuelle Vergehen noch für die Verabreichung von K.o.-Tropfen. Auch hatte kein mutmaßliches Opfer des Rammstein-Sängers Anzeige erstattet.



Im Gespräch mit der Berliner Zeitung blickt der Rechtsanwalt Dr. Yves Georg zurück auf die Zeit seit Ende Mai, als die ersten Vorwürfe gegen Lindemann öffentlich wurden. Georg war Verteidiger in mehreren MeToo-Verfahren. Hier erklärt er, wie komplex das Sexualstrafrecht ist und was ihn an der Berichterstattung über den Fall gestört hat.

Herr Georg, ist Till Lindemann unschuldig?



Ja, natürlich. Jeder ist unschuldig, solange seine Schuld nicht rechtskräftig festgestellt ist. Das ergibt sich schon aus der Unschuldsvermutung, die etwa auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegt ist. Herr Lindemann war nie nicht unschuldig, weil er nie verurteilt worden ist. Es bedarf auch gar keines Beleges für seine Unschuld.

Ende Juli hatte das Berliner Landgericht entschieden, dass Lindemann in einer Petition des „sexuellen Missbrauchs“ bezichtigt werden darf. Das sei nämlich nicht gleichzusetzen mit der Behauptung, er wäre strafrechtlich verurteilt. Ein unschuldiger Täter also?



Ich kenne die Entscheidung nicht im Detail. Sexueller Missbrauch im strafrechtlichen Sinne kommt hier aber jedenfalls nicht in Betracht. Dafür gibt es Voraussetzungen, missbraucht werden können nämlich nur im Gesetz besonders geregelte Verhältnisse: etwa zu Kindern, Jugendlichen, Schutzbefohlenen oder Patienten. Erwachsene, die sich außerhalb solcher Verhältnisse begegnen, können einander nicht sexuell missbrauchen. Da geht es um sexuelle Übergriffe, Nötigungen oder Vergewaltigungen. Ob man bei Till Lindemann außerstrafrechtlich von möglichem Machtmissbrauch spricht, mag wiederum jeder für sich selbst entscheiden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Was halten Sie von diesem Begriff, der ja nicht nur in Berichten über mutmaßliche Übergriffe, sondern immer wieder auch mit Blick auf sexuelle Verhältnisse am Arbeitsplatz fällt?



Juristisch gesehen hat er keinerlei Substanz. Ein diffuses Wort, das für alles Mögliche verwendet wird. Dabei ist doch der Till Lindemann vorgeworfene Umgang mit seinen Fans ein völlig anderer als der einer, sagen wir, Großkanzlei-Partnerin mit einem jungen Anwalt, dem eine Karriere, also etwa der sogenannte „Partner-Track“, gegen sexuelle Gefälligkeiten in Aussicht gestellt wird. Es kann Fälle geben, die als unsittlich erscheinen mögen, und andere, hinter denen dagegen rationale Entscheidungen stehen können. Weil man die andere Person vielleicht gar nicht so schrecklich findet. Davon abgesehen: Politiker haben Macht, Richter auch – aber der Sänger einer Rockband? Er hat vielleicht Anziehungskraft, Charisma. Mir scheint es, als ob dieser Begriff vor allem eine moralische Verwerflichkeit ausdrücken soll, unabhängig von der eigentlichen Sachlage.

Privat Zur Person Dr. Yves Georg ist Strafverteidiger und Partner der Kanzlei Schwenn Kruse Georg Rechtsanwälte in Hamburg. Zu seinen Schwerpunkten gehört das Sexualstrafrecht, er verteidigte in mehreren Metoo-Verfahren. Georg hat Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes studiert und schloss das erste Staatsexamen als Landesbester ab. Sein Referendariat absolvierte er in Hamburg unter anderem bei der Großen Strafkammer und dem Hanseatischen Oberlandesgericht. Es folgten das zweite juristische Staatsexamen und die Promotion.

Denken Sie, dass sich die Sache für Lindemann rechtlich erledigt hat?



Derzeit spricht alles dafür. Andererseits: Wenn jetzt eine oder mehrere Frauen, die potenziell strafrechtlich relevantes Verhalten schildern, zur Polizei gingen und ihre Anonymität aufgäben, würden die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Dazu wären die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet. Man sollte nicht von einem Damoklesschwert sprechen, aber möglich ist das allemal. Verjährung würde jedenfalls in den nächsten 20 Jahren noch nicht drohen.

Ein grundlegendes Problem ist doch, dass Lindemann und seine mutmaßlichen Opfer zum Tatzeitpunkt zu zweit gewesen sein könnten. Da stünde also Aussage gegen Aussage.



Auch eine Zeugenaussage ist ein Beweismittel, wenn auch in der Regel ein schwächeres als etwa ein rechtsmedizinischer Befund. Das wird oft falsch kolportiert, auch und gerade von Anwälten. Trotzdem sind solche Fälle komplex. Im Sexualstrafrecht sind die Anforderungen für strafbares Verhalten im Vergleich zu früher niedriger. Der erkennbar entgegenstehende Wille genügt, ein Nein, aber auch nur ein entsprechendes schlüssiges Verhalten. Das kann unklar sein. Auch die Motivlage ist oft schwierig. Oft werden Vergewaltigungsvorwürfe nach gescheiterten Beziehungen erhoben, es kann sich also um Rache handeln. Dazu kommt, dass über derartige Erlebnisse in intimen Situationen gesprochen wird – und wenn Freunde Ähnliches berichten, kann das die eigene Erinnerung beeinflussen, sie verfälschen.

Kann das auch die Berichterstattung der Medien?



Auf jeden Fall, auch das ist belegt. Davon kann sich niemand freimachen. Und wenn schlecht über eine Person berichtetet wird, erscheint sie uns in einem anderen Licht als zuvor. Dann erscheint der Rockstar plötzlich als vermeintlicher Sexualstraftäter, mit dem auch ich Kontakt hatte. Es gibt aber noch ein ganz anderes, weitaus größeres Problem. In vielen Verfahren leiden die Frauen, die Anzeige erstatten, unter diagnostizierten Borderline-Persönlichkeitsstörungen.

Was aber doch nicht bedeuten kann, dass man auch im Fall Lindemann davon ausgeht – sofern denn Frauen Anzeigen erstatten würden.



Das behaupte ich auch nicht. Ich will nur verdeutlichen, wie schwer beweisbar diese Taten sein können, wie viele Fehlerquellen es gibt. Personen mit einer derartigen Persönlichkeitsstörung begeben sich eher in Situationen, die potenziell in Sexualstraftaten münden können. Weil sie weniger an die Konsequenzen denken. Andererseits neigen sie auch eher dazu, andere fälschlich zu belasten, weil sie die Opferperspektive suchen.

Wobei eine Straftat immer noch eine Straftat bliebe.



Absolut. Aber ob es eine Straftat war oder eben eine Falschbezichtigung – das will man ja gerade erst aufklären. Und das ist bei Zeuginnen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden, eben besonders schwer. Auf solchen Aussagen – und vor allem auf der Ignoranz mancher Strafjuristen gegenüber der Problematik – fußt eine Vielzahl erwiesener Fehlurteile.

Till Lindemanns Anwälte sind von Anfang an öffentlich sehr offensiv aufgetreten. Fanden Sie das auffällig?



Nein, das ist nicht nur vollkommen legitim, sondern auch wenig überraschend. Wenn ein Prominenter wie Till Lindemann derart unter Beschuss steht, muss sein Anwalt so handeln. Die Erfolge, die die Kanzlei errungen hat, geben ihr recht.

Sobald Anwälte ankündigen, dass sie nicht nur gegen Medien vorgehen werden, sondern auch gegen Frauen, die Vorwürfe gegen Lindemann erheben, schüchtert das Zeuginnen doch zwangsläufig ein.



Das hängt von den Zeuginnen ab. Grundsätzlich hat das aber natürlich eine einschüchternde Wirkung, gerade wenn es so renommierte Anwälte sind. Für jede Frau wird das einschneidend gewesen sein. Auch das kann dazu führen, dass sich die eine oder andere nicht bei der Staatsanwaltschaft meldet. Wobei man auch nicht den öffentlichen Druck vergessen sollte. Die Betroffenen sind meist keine PR-Profis.

Wie könnte man es diesen Menschen denn leichter machen?



Darüber denke ich auch nach, aber viel fällt mir da nicht ein. Es ist ein Problem der Sache, weniger eines des Strafrechts. Die Unschuldsvermutung gibt es zu Recht. Jeder soll sich bestmöglich verteidigen lassen können, gegebenenfalls offensiv. Das ist auch einer Vielzahl falscher Beschuldigungen geschuldet. Und sollte es zum Prozess kommen, muss ein Verteidiger ganz genau nachfragen: Wie konnte der vermeintlich entgegenstehende Wille der Klägerin ohne Gewalteinwirkung übergangen werden? Er muss tief graben, Fehlerquellen ausschließen. Das ist eben unangenehm.

Ende Mai hatte die Irin Shelby Lynn ihre Vorwürfe gegen das Umfeld von Lindemann öffentlich gemacht. Sie war die erste von mehreren Frauen, die meisten anderen blieben anonym. Nachgewiesen werden konnte dem Sänger und der Band bislang nichts, jedenfalls aus strafrechtlicher Sicht. Kann das rechtliche Folgen für die Frauen haben?



Das kommt darauf an. Verleumdung und üble Nachrede etwa sind strafbar. Die Frage ist, wie viel Gehalt solche Anschuldigungen haben. Allgemein betrachtet gibt es Fälle, bei denen Anzeigen, an denen etwas dran ist, eingestellt werden, weil die Tat nicht bewiesen werden konnte. Dann überwiegen die Zweifel. Auch kommt es vor, dass Personen schuldig gesprochen werden, obwohl nichts an den Vorwürfen dran war, aber das Gericht keine Zweifel hatte. Davon abgesehen helfen Falschbeschuldigungen niemandem, vor allem nicht den tatsächlichen Opfern. Je mehr falsche, fehlerhafte Beschuldigungen es gibt, desto höher müssen die Hürden für die Verfahren werden.

Wie haben Sie die öffentliche Debatte über den Fall Lindemann wahrgenommen?



Da seine Anwälte einige Erfolge gegen Medien errungen haben, waren Teile der Berichterstattung offensichtlich rechtswidrig. Das ist per se ein Problem. Unabhängig davon habe ich mich oft nicht ausreichend informiert gefühlt. Viele Fragen, die sich auch Journalisten aufdrängen sollten, wurden nicht ausreichend behandelt.

Haben Sie Beispiele dafür?



In einer Titelgeschichte hat der Spiegel über eine „Zoe“ berichtet, die Lindemann einen Blowjob gegeben haben will, obwohl sie ihm „nicht mal in sein Gesicht schauen wollte“. Warum hat sie das getan? Wie soll Lindemann unmittelbar reagiert haben, als sie ihm erzählt haben will, dass sie krankheitsbedingt meist Schmerzen beim Sex habe. Soll er verständnisvoll gewesen sein? Oder unwirsch? Diese Fragen müssen zumindest aufgeworfen werden, ohne dass sie zwingend beantwortet werden müssten. Außerdem ist die Berichterstattung meines Erachtens in vielerlei Hinsicht aufgebauscht worden.

Was meinen Sie genau?



Da wurde etwa an Till Lindemanns Gedichte erinnert, die sein Verhalten ja schon angekündigt hätten. Viele wollten es auf einmal schon immer gewusst haben. Zwischen Künstler und Werk wollten viele nicht mehr unterscheiden. Auch Musikvideos sind herangezogen worden. Das war oft maßlos überdreht. Bei Stern-TV wurden zwei Rapperinnen interviewt, die mit keiner Zeugin gesprochen hatten, aber die Anschuldigungen rundheraus als „zu 100 Prozent wahr“ bezeichneten. Absurd.

Zugleich sind die Vorwürfe von unterschiedlicher Qualität. Einerseits war von mutmaßlich strafbaren Handlungen die Rede, von sexuellen Übergriffen oder der Verabreichung von K.o.-Tropfen. Andererseits wurde viel über das Casting-System berichtet, durch das Lindemann einige Frauen zugeführt worden sein sollen. Es ging um Recht und Moral.



Und es ging vieles durcheinander. Das ärgert mich als Strafrechtler am meisten. Ja, nicht alles, was straflos ist, muss auch moralisch okay sein. Das ist klar. Trotzdem sollte da sehr präzise unterschieden werden. Deshalb halte ich es für extrem wichtig, dass auch Massenmedien maximal deutlich machen, was strafrechtlich überhaupt relevant sein könnte. Das kam mir in den vergangenen Monaten zu kurz. Da wurde zu wenig differenziert.

Auch im Fall Lindemann wurden mehrere Passagen aus Medienberichten gerichtlich untersagt. Meinen Sie als Strafrechtler, dass die Medien daraus Lehren ziehen sollten?



Definitiv. Wer sich rechtswidrig verhält und das von einem Gericht gesagt bekommt, sollte sein Handeln überdenken. Das gilt aber nicht nur für die betroffenen Medien, finde ich, sondern für den Journalismus insgesamt. Etwas mehr Vorsicht wäre angebracht. All diese Berichte haben immer auch Folgen für die Beschuldigten, irgendwas bleibt immer hängen. Ich finde es sympathisch, wenn die Unschuldsvermutung als Prinzip auch im Umgang mit moralisch relevantem Verhalten mitgedacht wird.

Nun kann es aber doch auch nicht sein, dass Medien erst berichten, wenn strafrechtlich belastbare Aussagen vorliegen. Es gibt klare Regeln für Verdachtsberichterstattung.



Trotzdem war bei einigen Vorwürfen von Anfang an klar, dass sie nicht unter das Strafrecht fallen, etwa der Fall „Cynthia A.“ aus dem großen Aufschlag der Recherchekooperation in der Süddeutschen Zeitung von Anfang Juni. Trotzdem wurde ausgiebig und im Detail darüber berichtet, ähnlich wie in anderen MeToo-Fällen. Und zu „Cynthia A.“ wird dann sogar die Frage aufgeworfen, warum sie sich bisher nicht an die Polizei gewandt habe – na, weil es offensichtlich nicht strafbar war! Da wäre mehr Zurückhaltung gut – so unmoralisch man das auch finden mag.

Ist MeToo für die Verfolgung von Sexualstraftätern ein Gewinn?



Das muss man abwarten. Es gibt nicht genügend Fälle, in denen überhaupt jemand verurteilt worden ist. Harvey Weinstein ist so ein Fall. Kevin Spacey hingegen wurde in allen Prozessen freigesprochen, und gerade deshalb ist er ein tragisches Beispiel, weil seine schauspielerische Existenz regelrecht vernichtet ist. In Deutschland sind mir keine prominenten Urteile bekannt. Ich hoffe nur, dass die MeToo-Bewegung nicht dazu führt, dass das Prinzip Aussage gegen Aussage ausgehebelt wird, weil auf der Klägerseite mehrere Zeugen mit ähnlichen Vorwürfen stehen. Das würde ein Ungleichgewicht bedeuten.

In der Berichterstattung über Lindemann wurde immer wieder auch auf eidesstattliche Versicherungen verwiesen, die Frauen den Journalisten gegenüber abgegeben hätten. Welchen Wert hat das – verhält es sich damit ähnlich wie vor einem Gericht?



Das ist tatsächlich sehr spannend. Warum wird eine Aussage, die vor Gericht eidesstattlich versichert wurde, als besonders glaubhaft angesehen? Das ist deshalb so, weil die Person sich strafbar machen würde, wenn ihre Versicherung unwahr wäre. Weil ein Journalist aber keine für die Abnahme eidesstattlicher Versicherungen zuständige Behörde ist, macht die eidesstattliche Versicherung ihm gegenüber eine falsche Aussage erst einmal nicht strafbar. Sind eidesstattliche Versicherungen in solchen Fällen nicht ein Stück weit Nebelkerzen, die einen besonderen Beweiswert suggerieren sollen, wo er tatsächlich nicht ist?



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de