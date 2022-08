Maria Kauffmann und Robert Freitag möchten am liebsten mit Vornamen angesprochen werden. Die beiden, Maria und Robert also, sind Bestatter, also Experten für ein Thema, das sonst im Alltag noch immer ein Tabu ist: Tod. Sie wollen den Zugang dazu erleichtern. Dafür haben sie zum Beispiel einen Sarg mit bunten kleinen Plastikbällen gefüllt – ein Bällebad für die Kleinen. Für die Großen gibt es eine „Sarg-Bar“ mit „Leichenbitter“, einem Schnaps, der nach dem Mann benannt wurde, der früher im Dorf von Tür zu Tür ging und die Leichen abholte.

Am 8. August wird weltweit der sogenannte Memento-Tag gefeiert. An diesem Tag sollen sich Menschen „mit ihrer Sterblichkeit beschäftigen“, heißt es auf der Webseite zum Feiertag. In ganz Deutschland werden Veranstaltungen angeboten: eine Märchenstunde, in der Kinder etwas über den Tod erfahren, oder ein „Letzte Hilfe Kurs“, in dem man lernt, wie man unheilbar kranken Menschen die letzten Tage, Wochen und Monate schöner gestaltet.

In Schöneberg sitzen am Montag die Bestatter von The Funeralist mit Menschen zusammen, die über den Tod sprechen möchten – und essen Donuts. Daher der Titel der Veranstaltung: „Death over Donuts“. Maria und Robert haben ihr Pankower Bestattungshaus „Ab unter die Erde“ genannt. Sie sind am Montag im Rathauscenter Pankow anzutreffen (10–18 Uhr).

Die Bestatterin Maria sagt, dass das Trostspenden zu einer ihrer Hauptaufgaben zähle. „Natürlich ist es ätzend, ja, schlimm, jemanden zu verlieren“, sagt sie. Trotzdem müssen bei diesen Gesprächen nicht alle Beteiligten immer weinen. Sie berichtet von einem Gespräch mit einer 94-Jährigen über deren Vorstellungen von einer Beerdigung. Zunächst habe die alte Dame sehr besorgt gewirkt, dann aber am Ende gesagt: „Mensch, war doch ganz lustig!“

Maria und Robert feiern zum ersten Mal den Memento-Tag. Aber sie haben bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet: Sie traten bei Stadtfesten auf, zu Halloween, bei Projekten in Kitas und Schulen, wenn dort Kinder gestorben waren. Ihrer Erfahrung nach reagieren Kinder und Jugendliche entspannt, öffnen sich und reden über das, was sie zum Teil ihren Eltern nicht unbedingt anvertrauen.

„Der Tod“, sagt Robert, „wurde aus dem Leben verbannt.“ Für ihn sei es weder morbide oder ein Zeichen des Aufgebens, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Allerdings: „Ein Dialog unter den Generationen fehlt.“ Dabei sei gerade der so wichtig, sonst wissen die Hinterbliebenen nicht, für welche Bestattungsform sie sich beispielsweise entscheiden sollen. Gleichzeitig halten sie ihre eigenen Kinder vor dem Thema Tod lange fern, geben das Tabu eine Generation weiter.

Der Memento-Tag soll also ein niedrigschwelliges Angebot sein für Berliner, sich mit dem Thema der Beerdigung und Trauerarbeit auseinanderzusetzen. Nebenbei wird auch Geld gesammelt für diejenigen, die sich keine große Beerdigung leisten können, zum Beispiel Obdachlose oder Armutsbetroffene. Auf der Webseite grabpartymoos.de kann gespendet werden.