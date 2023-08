Seine neue Verurteilung kam nicht überraschend. Nun soll Nawalny im Alter von etwa 75 Jahren entlassen werden. Was bedeutet diese Entwicklung für ihn und seine Bewegung?

Alexej Nawalny erscheint per Videolink auf einem Bildschirm während einer Urteilsverhandlung des Moskauer Stadtgerichts im Strafverfahren gegen ihn wegen Extremismusvorwürfen in der Strafkolonie Nr. 6 in Melechowo. Mikhail Voskresenskiy/Sputnik