Tödlicher Angriff auf Gay-Bar in Bratislava schockt Slowakei Vor einer Gay-Bar im Stadtzentrum von Bratislava erschießt ein Angreifer zwei Menschen. Bevor er sich vermutlich selbst tötet, veröffentlicht er Hassbotschaf... dpa

Menschen stellen Kerzen am Tatort nach Schüssen vor einer Schwulenbar ab. Im Zentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava hat ein Angreifer vor einer Schwulenbar zwei Männer erschossen und eine Kellnerin schwer verletzt. Pavol Zachar/TASR/dpa

Bratislava -Nach tödlichen Schüssen vor einer Gay-Bar in Bratislava haben slowakische Medien und Politiker die Verbreitung von Hass in der Gesellschaft verurteilt. Am Mittwochabend erschoss ein Angreifer vor einer Schwulenbar zwei 30-jährige Männer und verletzte eine Kellnerin schwer. Am Donnerstagmorgen gab die Polizei bekannt, den Täter identifiziert zu haben. Er sei tot, schrieb die Polizei auf ihrer offiziellen Facebook-Seite.