Tokio: Nordkoreanische Rakete flog über Japan hinweg Seit Beginn des Jahres testet Nordkorea unablässig Raketen. So auch in dieser Woche. dpa

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol (l) spricht während einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) im Präsidialamt. ial Office/dpa Uncredited/South Korea President

Tokio/Seoul -Eine von Nordkorea am Donnerstag abgefeuerte ballistische Rakete ist nach Informationen in Tokio über japanisches Territorium hinweggeflogen. Sie sei im Pazifik gelandet, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Regierung in Tokio.