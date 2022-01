Berlin/Nuku’alofa - Die abgeschiedene Lage Tongas erwies sich lange als ein großer Vorteil: Der Pazifikstaat hatte sich seit Beginn der Pandemie von der Außenwelt abgeschottet und gehörte zu den wenigen nahezu coronafreien Ländern. Doch nach dem verheerenden Vulkanausbruch vom Samstag erwies sich die Abgeschiedenheit als großer Nachteil: Die rund 2000 Kilometer von Neuseeland entfernte Inselgruppe war für die Hilfs- und Rettungskräfte nicht sofort zu erreichen. Zudem war die Kommunikation gestört, weil ein Unterseekabel durch die Eruptionen beschädigt wurde. Und so erreichten uns bislang nur spärliche Informationen aus dem Katastrophengebiet.

Corona-Schutz: Kein direkter Kontakt zu den Helfern

Am Donnerstag sind nun erstmals zwei Flugzeuge mit Hilfsgütern aus Neuseeland und Australien auf der Hauptinsel Tongatapu gelandet. Das sind gute Nachrichten, doch neben der Freude über die nun einsetzende internationale Hilfe, so sollen demnächst auch Schiffe in Tonga anlanden, gibt es in dem Land mit seinen etwa 104.000 Einwohnern die Sorge, dass ausländische Helfer das Virus einschleppen könnten. Tonga hatte im März 2020 mit dem Beginn der Pandemie seine Grenzen geschlossen und sich seither von der Außenwelt weitgehend abgeschottet.

AP/Australian Defence Force Flughafen Fua’amotu in der Nähe der Hauptstadt: Tongas Premierminister Siaosi Sovaleni (r.) und Rachael Moore, Hochkommissarin Australiens für Tonga, begrüßen die ersten australischen Militärtransportflugzeuge.

Die neuseeländischen Flugzeuge bringen neben dringend benötigtem Trinkwasser auch provisorische Unterkünfte, Generatoren, Hygiene-Kits sowie Kommunikationsausrüstung. Um die Bevölkerung nicht zu gefährden, wurde jedweder direkte Kontakt zwischen den Insassen der Maschinen und den Menschen auf Tonga vermieden. „Die Lieferung von Hilfsgütern erfolgt kontaktlos. Das Flugzeug wird voraussichtlich etwa 90 Minuten am Boden bleiben, bevor es nach Neuseeland zurückkehrt“, erklärte dann auch Neuseelands Verteidigungsministerin Peeni Henare.

Weitere Todesopfer und Verletzte befürchtet

Die gewaltige Eruption des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, der nur 65 Kilometer nördlich von Tongas Hauptstadt Nuku’alofa liegt, hatte eine Wolke aus Asche und Gas 20 Kilometer in die Höhe geschleudert. Ein anschließender Tsunami mit hohen Wellen erreichte sogar weit entfernte Regionen wie Alaska, Japan und Südamerika. Auf den teilweise sehr abgelegenen Inseln Tongas gibt es schwere Schäden durch bis zu 15 Meter hohe Flutwellen. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Experten befürchten aber weitere Opfer.

AFP/Courtesy of Viliami Uasike Latu Von einer bis zu 15 Zentimetern dicken Ascheschicht bedeckt: die Strände im Westen von Tongas Hauptinsel Tongatapu.

Die Informationslage ist noch immer unübersichtlich. Nun erreichen uns erste Bilder aus Tongas Hauptstadt Nuku’alofa. Sie zeigen verbrannte Gebäude, umgestürzte Mauern und mit Felsbrocken, Baumstämmen und anderen Trümmern übersäte Straßen. Zu sehen sind auch von dem Tsunamiwellen zerstörte Häuser. Und überall liegt eine grau-braune, bis zu 15 Zentimeter dicke Ascheschicht. Sie bedeckte auch die Landebahn des Flughafens, erst nachdem diese von den Behörden in den vergangenen Tagen mühsam freigeräumt wurde, konnten hier wieder Flugzeuge landen.

Gefahr von Krankheiten wie Cholera und Durchfall

Auf einigen abgelegenen Inseln sind fast alle Häuser zerstört und die Menschen ohne Obdach. Von den 172 Inseln des Archipels sind nur 36 bewohnt, etwa 80.000 Einwohner sind nach UN-Angaben von der Katastrophe betroffen. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. „Angesichts der Größe der Explosion und des Tsunamis, der im ganzen Pazifikraum zu spüren war, wäre ich leider sehr überrascht, wenn es nicht noch mehr Verletzte geben würde. Aber wir müssen erst einmal in das Gebiet kommen, um das herauszufinden“, sagte Jim Gilmour von den neuseeländischen Streitkräften.

imago/Marian Kupu Einwohner der Hauptstadt Nuku’alofa räumen am Donnerstag (20. Januar 2022) die Straßen von Asche und Trümmern.

Neben den Nachbarstaaten will auch Japan Hilfsgüter in die Region schicken. Die Weltbank kündigte an, als Sofortmaßnahme acht Millionen Dollar (sieben Millionen Euro) zur Verfügung zu stellen. „Obwohl es noch kein vollständiges Bild der Schäden dieser massiven Katastrophe gibt, wissen wir, dass diese erheblich sind“, sagte Stephen Ndegwa, Weltbank-Landesdirektor für die Pazifikinseln.

Die Menschen vor Ort brauchen nach Einschätzung von Experten vor allem Trinkwasser, da Asche und Salzwasser die bestehenden Vorräte ungenießbar gemacht haben könnten. Katie Greenwood von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften warnte vor einer „wachsenden Gefahr von Krankheiten wie Cholera und Durchfall“.

imago/Consulate Of The Kingdom Of Tonga Von dem Tsunami zerstörte Häuser und Bäume in Nuku’alofa: Die Zahl der Toten und Verletzten ist noch nicht abzusehen.

Auch um die Lebensmittelversorgung der Insel wird gefürchtet: Der Präsident der Nationalversammlung von Tonga, Fatafehi Fakafanua, sagte unter Tränen, die gesamte Landwirtschaft sei ruiniert. (mit dpa, AFP)