Berlin-Wahl: Im Senat rollt der erste Kopf

Noch steht das amtliche Endergebnis der Berliner Wiederholungswahl nicht fest, da muss der Erste schon gehen: Torsten Akmann, Staatssekretär in der Senatsinnenverwaltung. Auf der Senatssitzung am Dienstag wird Innensenatorin Iris Spranger (SPD) „im Einvernehmen mit Staatssekretär Akmann vorschlagen, ihn in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen“, erklärte ein Sprecher am Montag. Vieles spricht dafür, dass es nicht die letzte Personalie bleiben wird.