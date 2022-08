Totenbuch erinnert an Opfer von sowjetischem Speziallager Mit einem Online-Totenbuch erinnert die Gedenkstätte Sachsenhausen an Tausende Opfer des sowjetischen Speziallagers. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstät... dpa

Oranienburg -Mit einem Online-Totenbuch erinnert die Gedenkstätte Sachsenhausen an Tausende Opfer des sowjetischen Speziallagers. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten schaltete das Totenbuch, das die Namen der 11.889 Toten des Speziallagers in Weesow und in Sachsenhausen enthält, am Samstag frei. Die Daten seien auf der Basis sowjetischer Dokumente und verschiedener deutscher Quellen zusammengetragen worden, schrieb die Gedenkstätte im Internet. Das Totenbuch dokumentiert Vornamen und Namen sowie - wenn vorhanden - Geburtsdatum mit Geburtsort und Sterbedatum. Zudem liegt eine aktualisierte Neuauflage des gedruckten Totenbuchs vor.