Totenbuch listet Opfer des sowjetischen Speziallagers auf Ein gedrucktes Buch der vielen Opfer des sowjetischen Speziallagers in Weesow und Sachsenhausen gab es bereits - nun sind die Namen auch im Internet zu lesen... dpa

Oranienburg -Mit einem Online-Totenbuch erinnert die Gedenkstätte Sachsenhausen an Tausende Opfer des sowjetischen Speziallagers. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten schaltete das Totenbuch, das die Namen der 11 889 Toten des Speziallagers in Weesow und in Sachsenhausen enthält, am Samstag frei. Direktor Axel Drecoll sagte nach Angaben der Stiftung: „Ungeachtet der Frage nach Schuld und Verantwortung gilt es, den unter unmenschlichen Bedingungen umgekommenen und anonym in Massengräbern verscharrten Menschen ihren Namen wiederzugeben.“