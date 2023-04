Harin Fernando: Russische Gäste kommen „nicht aus einem ruinierten Land“

Harin Fernando, Jahrgang 1978, übernahm im Mai vergangenen Jahres das Amt des Ministers für Tourismus in Sri Lanka. Der 44-Jährige gilt als eine Art politisches Urgestein und war ein scharfer Kritiker der alten Regierung, der er selbst angehörte. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung äußerte er sich über die aktuelle politische Ausgangslage und die Zukunft der Tourismus-Industrie.

Herr Minister, inmitten der schlimmsten Krise seit der Unabhängigkeit Sri Lankas haben Sie im Mai des vergangenen Jahres das Amt des Ministers für Tourismus angetreten. Das geschah zu einer Zeit, als die Menschen mit Treibstoffmangel, Stromausfällen, fehlenden Medikamenten und explodierenden Lebensmittelpreisen kämpften. Wie erklären Sie sich in diesem Zusammenhang, dass Sie heute immer noch im Amt sind, nach den revolutionären Umwälzungen, als einziger Minister des gestürzten Kabinetts?



Richtig, einen schlimmeren Zeitpunkt hätte ich mir damals nicht auswählen können. Nicht umsonst habe ich damals von einem „politischen Selbstmordtrip“ gesprochen, ein Begriff den die Medien in Sri Lanka damals gerne aufgenommen und verbreitet haben.



Weshalb ich noch im Amt bin? Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht der Regierungspartei angehörte, während derer Regierungszeit ich als Kritiker bekannt war. Vielleicht auch deshalb, weil, als die Krise begann, niemand bereit war, Verantwortung zu übernehmen, auch nicht in meiner Partei. So übernahm ich also das Amt ohne Mandat, wobei ich davon ausging, ich würde es niemandem recht machen.

Damals sprachen Kritiker ja auch von Verrat, den Sie begangen hätten.



Ja, diese Kritiker warfen mir Verrat an der Opposition vor, da ich ja zuvor Mitglied der oppositionellen Partei Samagi Jana Balawegaya (SJB) gewesen bin, dann Minister in der von der SLPP beherrschten Regierung. Dabei gab es für mich nur einen Grund – den Grund, Sri Lanka aus der schlimmen Krise herauszuhelfen, in der sich mein Heimatland letztes Jahr noch befand. Diese Kritiker sind aber inzwischen größtenteils verstummt.

Weshalb gingen Sie dabei davon aus, dass ausgerechnet der Tourismus-Sektor Sri Lanka aus der Krise helfen könnte?



Bei dem Tourismus-Sektor handelt es sich um den existenziell wichtigsten Sektor für unser Land. In den vergangenen Monaten, nach den radikalen politischen Umwälzungen, dem Abebben der Pandemie, gelang es meinen Mitarbeitern und mir, diesen Sektor aus der Krise zu führen und zur Lokomotive der ökonomischen Entwicklung auszubauen.

Der malerische Strand von Bentota auf Sri Lanka ist bei deutschen Touristen sehr beliebt. Arkadij Schell/imago/Panthermedia

Das klingt erstaunlich, wo doch die Unruhen ausbrachen, als sich die Anzahl der Touristen nach der Covid-19-Pandemie zu erhöhen begann? Die Zahl der ausländischen Besucher brach doch dann im Frühjahr vergangenen Jahres wieder ein?



Das ist so nicht ganz richtig. Die Krise des letzten Jahres hatte den Tourismus-Sektor nur peripher tangiert, da die Veranstalter vor Ort auf Gäste gut vorbereitet waren. Allerdings litt das Image Sri Lankas als Tourismus-Destination natürlich. Dass wir diese Schwierigkeiten überwunden haben, liegt größtenteils an der Mentalität der Menschen Sri Lankas. Gastfreundschaft stirbt nicht, nur weil die Inflation hoch ist.



Ich habe es ja schon erwähnt, beim Tourismus handelt es sich ja um den wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes. Letztes Jahr bereitete uns insbesondere der Einbruch der Zahl indischer Gäste, welche in den vergangenen Jahren zu einer der größten Gruppen ausländischer Gäste aufgestiegen waren, Kopfschmerzen. Aber auch das ist vorbei.

Inwiefern?



Wir entwickeln gerade eine Strategie, wonach wir die Gäste aus Europa auf Sri Lanka als wunderbare Destination zum Überwintern aufmerksam machen. Gerade in Zeiten der gestiegenen Energiepreise und Heizkosten dort bieten sich hier großartige Perspektiven an.



Zusätzlich verstärken wir unsere PR-Perspektiven auf dem schon erwähnten indischen Markt, denn das riesige Potenzial unseres Nachbarlandes, mit einer aufstrebenden und reiselustigen Mittelschicht, haben wir bisher nur ansatzweise erfasst.

1991 fiel der ehemalige indische Premierminister Rajiv Gandhi dem Attentat der „Befreiungstiger von Tamil Eelam“ zum Opfer, als Vergeltung dafür, dass Indien damals zuvor Truppen nach Sri Lanka gesandt hatte. Aus dieser Erfahrung hat man in Delhi gelernt, beobachtet das chinesische Engagement im südlichen Nachbarland aber mit großer Skepsis. Wie haben sich die Beziehungen zwischen Sri Lanka und Indien durch den wachsenden Tourismus verändert?



Meiner Einschätzung nach sehr positiv. Der Tourismus bringt Menschen zueinander. Wir versuchen, auf dem indischen Markt präsent zu bleiben, sodass Sri Lanka in Indien immer mit positiven Assoziationen in Verbindung gebracht wird.

Woher kommen aktuell die meisten Touristen auf Sri Lanka?



Russland, Indien und Deutschland sind jetzt im März die Hauptherkunftsländer unserer Gäste.

Russland, das wird manche Leser erstaunen, wo doch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vor einem Jahr behauptet hatte, die westlichen Sanktionen würden „Russland ruinieren“.



Schauen Sie, wir haben nicht den Eindruck, dass die zahlreichen russischen Gäste in Sri Lanka aus einem ruinierten Land kommen. Sri Lanka hat in den ersten beiden Monaten dieses Jahres 331,7 Millionen Dollar durch den Tourismus eingenommen.

Sehen Sie sich als praktizierender Katholik, welcher sich als „weltoffen“ bezeichnet, auch als eine Art Botschafter eines neuen Sri Lanka, als einem Staat, der nicht mehr vom Konflikt zwischen Tamilen und Singhalesen geprägt ist?



Ich denke doch, dass innerhalb der jüngeren Generation, der akademischen und urbanen Schichten es keine Rolle mehr spielt, welcher ethnischen oder religiösen Gruppe man angehört. Das neue Sri Lanka präsentiert sich der Welt in seiner ganzen ethnoreligiösen Vielfalt. Diesbezüglich bin ich fest davon überzeugt, dass der Tourismus dabei hilfreich sein wird, denn er heilt auch Wunden, die in der Vergangenheit geschlagen wurden.

Sehen Sie eine Gefahr, dass Sri Lanka wieder in eine Phase der politischen Instabilität zurückfallen könnte?



Um dieses zu verhindern, müssen wir uns vor einer Rückkehr zur „billigen Politik“, wie ich sie nenne, hüten. Diese Politik, basierend auf Lügen, hat den Hass hervorgerufen, den viele Einwohner Sri Lankas gegenüber Politikern empfinden, auch das Blutvergießen. Mich selbst hatte das enorm geschockt. Ohne Wahrheit oder Wahrhaftigkeit wird es nicht gehen. Ein „Weiter so“ ist das Letzte, das wir benötigen.

Vielen Dank, Herr Minister.

