Unruhe in Georgien. Am 6. November wurde ein georgischer Staatsbürger von russischen Soldaten getötet, die an der De-facto Grenze zwischen der von Moskau unterstützten abtrünnigen Region Südossetien und dem von der georgischen Regierung kontrollierten Territorium stationiert waren. Zudem wurde ein weiterer Georgier von russischen Besatzungstruppen festgenommen.



Sowohl der georgische Premierminister, Irakli Garibaschwili, als auch die Überwachungsmission der Europäischen Union in Georgien bestätigten den Vorfall. Über Parteigrenzen hinweg verurteilten georgische Politiker den Vorfall, sie fordern internationale Konsequenzen für die russischen Truppen. „Zutiefst empört über die tödliche Erschießung eines georgischen Staatsbürgers“, schrieb die georgische Präsidentin Salome Surabischwili auf X, vormals Twitter, „dieser eklatante Angriff auf die georgische Staatlichkeit entlarvt einmal mehr die wahre Natur der Glaubensbrüder“.

Bei dem getöteten Zivilisten handelte es sich georgischen Medienberichten zufolge um Tamaz Ginturi, einen 58-jährigen Anwohner, der zusammen mit drei weiteren Passanten zur St.-Georgs-von-Lomisi-Kirche im Dorf Kirbali gegangen war. Jedoch befindet sich die christlich orthodoxe Kirche seit Juni dieses Jahres auf dem Gebiet Südossetiens; russische Truppen verschoben vor wenigen Monaten den Grenzzaun.

Noch am Montagabend wurde der Eingang zum Dorf Kirbali von der georgischen Polizei blockiert. Georgischen wie auch internationalen Pressevertretern wurde es untersagt das Dorfzentrum und die Besatzungslinie zu erreichen.



Es ist der erste tödliche Vorfall an der De-facto-Grenze, seit Russland und Georgien im Jahr 2008 einen Krieg führten. Die Grenze zwischen dem georgisch kontrollierten Territorium und Südossetien ist undefiniert; regelmäßig kommt es seitens russischer Behörden zur Verschiebung des Grenzzauns sowie zu Verhaftungen von georgischen Zivilisten in unmittelbarer Nähe zum Grenzzaun.

Außenministerin Annalena Baerbock besuchte erst im März das Grenzgebiet zwischen Georgien und Südossetien. photothek/imago

Russische Streitkräfte sind seit 1992 in Südossetien stationiert, einer kleinen abtrünnigen Region, die von der Mehrheit der Welt als Teil Georgiens anerkannt wird. Die Souveränität des De-facto-Landes wird international lediglich von fünf Staaten anerkannt: Russland, Nicaragua, Venezuela, Nauru und Syrien.



In Georgien, das sich noch in diesem Jahr eine Perspektive auf den EU-Kandidatenstatus erhofft, ist neben Südossetien noch die an der Schwarzmeerküste gelegene Region Abchasien abtrünnig. Beide Gebiete trennten sich vom georgischen Staatsgebiet in blutigen Konflikten.