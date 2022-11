Transfrau von Männern geschlagen: Verdächtier festgenommen Eine 27-jährige Transfrau ist in Berlin-Neukölln von einer Gruppe Jugendlicher und junger Männer beleidigt und angegriffen worden. Die Polizei nahm am Sonnta... dpa

Berlin -Eine 27-jährige Transfrau ist in Berlin-Neukölln von einer Gruppe Jugendlicher und junger Männer beleidigt und angegriffen worden. Die Polizei nahm am Sonntagabend einen mutmaßlichen 16-jährigen Täter fest, wie am Montag mitgeteilt wurde.